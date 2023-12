¿Enfermedad del ciervo zombi es real? Esto es lo que sabemos respecto a la alerta que existe en Estados Unidos y otros países.

Y es que escuchar la palabra zombi ha causado gran conmoción entre las personas a nivel mundial, debido a lo que comúnmente entendemos por ella.

No es para menos, pues muchas series y películas, tales como The Last Of Us, The Walking Dead, han llevado esto al extremo partiendo de casos que podrían ser verdad, provocando terror en que ese tipo de situaciones se conviertan en realidad .

No obstante, lo primero que debemos entender es que los expertos han determinado que la enfermedad sí es real, pero esto no convierte a los ciervos en uno de esos zombies que te comerán .

Ciervo (Pixabay)

¿La enfermedad de los Ciervos Zombies es real y es un riesgo para los humanos? Esto dicen los expertos

De acuerdo con Cory Anderson, codirector del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas, manifestó durante una entrevista con el medio británico The Guardian, que la enfermedad del ciervo zombi es real y sí representa un peligro.

No obstante, indicó que hasta el momento no representa un peligro para los humanos, pues no existe evidencia que pueda infectarnos.

Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda afectarnos de alguna manera, debido a que la enfermedad también podría dañar el medio ambiente en el que crece , como espacios boscosos, pastizales, y zonas de ríos.

Por tal motivo, Cory Anderson manifestó que es importante que se realicen más estudios a esta enfermedad, además de que instó a los seres humanos a estar preparados.

Ello, pues comparó esta nueva enfermedad con el síndrome de las vacas locas, el cual, sí tuvo consecuencias para los seres humanos .

Ciervos (Pixabay)

¿Qué es la llamada enfermedad del ciervo zombi?

La enfermedad del ciervo zombi es una afección provocada por el virus de la caquexia crónica (CWD, por sus siglas en inglés), nombre real de la enfermedad.

Dicho virus afecta la zona del sistema nervioso del animal, provocando que una proteína malformada (prion), se acumule en el cerebro y lleve a los ciervos a tener cambios en su fisiología, así como en su comportamiento .

Principalmente, la enfermedad del ciervo zombi afecta a:

Ciervo mula

Ciervo de cola blanca

Ciervo canadiense

Alces

Caribús

Entre los síntomas más comunes de esta enfermedad se encuentran:

Pérdida de masa muscular

Babeo excesivo

Falta de coordinación al caminar

Agresividad

Descoordinación motora

Cory Anderson subrayó que hasta el momento no existe cura a la enfermedad del ciervo zombi, por lo que es probable que se propague rápidamente, representando un riesgo para las poblaciones de estos animales.

La alerta está principalmente en zonas de Estados Unidos, aunque Canadá y Corea del Sur se han sumado al listado de países que podrían tener casos de este nuevo virus.