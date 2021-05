El Príncipe Harry revela que bebía y se drogaba para evadir el dolor de perder a Diana

El Príncipe Harry vuelve a cimbrar a la familia real británica con una confesión: hubo un tiempo en el que bebía mucho alcohol, se drogaba y sufría ataques de pánico .

En entrevista para la serie documental “El yo que no pueden ver”, el Príncipe Harry dijo que vivió esa situación a finales de sus 20 y principios de sus 30.

La causa: El Príncipe Harry intentaba calmar así el dolor que le producía la muerte de su mamá, la Princesa Diana, mientras luchaba por hacer frente a las presiones de la vida real.

En la serie que coprodujo con Oprah Winfrey, Harry habló de cómo se sintió tras la pérdida de su madre en 1997, cuando él tenía apenas 12 años de edad, reconociendo:

El hermano del Príncipe William dijo que en los años siguientes pocas personas a su alrededor hablaron de su muerte o le ayudaron a lidiar con ella.

Antes de casarse, el Príncipe Harry era conocido por tener una vida muy festiva. Ahora, el sexto en la línea de sucesión a la corona británica señala que mucho de eso eran apariencias.

El Príncipe reconoció que “probablemente bebía el equivalente a una semana en un día un viernes o un sábado por la noche”, pero eso no era tanto por gusto.

“Me encontraba bebiendo no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de ocultar algo... Estaba dispuesto a beber, a tomar drogas, a probar cosas que me ayudaran a no sentirme como me estaba sintiendo”

Príncipe Harry