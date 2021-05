Príncipe Harry confiesa que se mudó para evitar el “dolor” de crecer en la Familia Real

Hace algunos meses, el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle dieron una entrevista a Oprah Winfrey en la que tocaron temas muy fuertes.

Dicha entrevista le dio la vuelta al mundo. Desde entonces, la Familia Real se ha visto envuelta en una serie de críticas y especulaciones por parte de una gran serie de países.

Y tal parece que el lío de la Familia Real no ha terminado aún.

Pues ahora, en una nueva entrevista que se publicó el jueves 13 de mayo de 2021, Harry ha vuelto a hacer fuertes declaraciones.

La entrevista la realizó Dax Shepard, en su programa de podcast semanal “Armchair Expert”, donde el Príncipe Harry estuvo como invitado.

El Príncipe aprovechó el espacio de la entrevista para declarar que se mudó a Estados Unidos junto con su esposa, Meghan Markle, y su hijo Archie.

De acuerdo con el hijo menor de la Princesa Diana, tomó esta decisión para poder alejarse de todo el dolor y el sufrimiento que le ha causado la Familia Real.

Esto luego de que Harry se dio cuenta de que su padre, El Príncipe Carlos “lo ha tratado como lo trataron a él”.

Otra de las declaraciones que hizo el Príncipe Harry fue que el no desea cometer con sus hijos los mismos errores que cometieron con él.

“Cuando se trata de la crianza de los hijos, si he experimentado algún tipo de dolor o sufrimiento debido al dolor y sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido, me aseguraré de romper ese ciclo.”

Harry también aseguró que, como padre, su deber es asegurarse de que sus hijos no sufran lo mismo que sufrió el.

“Hay mucho dolor y sufrimiento genético que se transmite de todos modos. Y como padres deberíamos hacer todo lo posible para intentar decir: ‘¿Sabes qué? Eso me pasó a mí, me voy a asegurar que eso no te pase a ti’.”

Príncipe Harry