Donald Trump, futuro candidato republicano de Estados Unidos, prometió bloquear los accesos marítimos para impedir el ingreso de drogas de los cárteles mexicanos.

Desde Michigan, durante una comparecencia, aseguró que se reforzaría la seguridad fronteriza y se impondría un bloqueo naval a los cárteles con el objetivo de “golpearlos muy duro”.

En su mensaje, Donald Trump añadió que pondría fin a las mortíferas ciudades santuario, además de transferir porciones masivas de la aplicación de la ley federal a la aplicación de la ley de inmigración.

US Navy (US Navy Archivo)

Donald Trump promete bloqueo marítimo a cárteles mexicanos; acusa a Joe Biden de recibir migrantes

Donald Trump, desde su discurso en Grand Rapids, Michigan, acusó al presidente Joe Biden de permitir un “derramamiento de sangre” en la frontera con México.

El candidato también denunció que bajo el gobierno “corrupto” de Joe Biden, ahora cada estado es una ciudad fronteriza en riesgo de recibir migrantes.

En su reproche, Donald Trump insistió en que la llegada de más migrantes bajo el actual gobierno es una amenaza para la seguridad nacional que podría dejar en ruinas a Estados Unidos.

Sobre el bloqueo marítimo, señaló que este sería un golpe muy duro a los cárteles mexicanos que utilizan las vías marinas para ingresar droga a territorio Norte Americano.

Donald Trump llama “animales” a migrantes que llegan de manera ilegal a Estados Unidos

Luego de nombrar varios casos de homicidio, presuntamente cometidos por migrantes, Donald Trump afirmó que no se les puede llamar “personas” sino animales.

“Los demócratas dicen: ‘Por favor, no los llamen animales. Son humanos.’ Dije: ‘No, no son humanos, no son humanos, son animales”, dijo el candidato en referencia a Brandon Ortiz-Vite, mexicano acusado de asesinar a su pareja, Ruby García.

El candidato republicano prometió que, de llegar nuevamente a la Casa Blanca, sería garantizada la seguridad para los ciudadanos de los Estados Unidos.

Donald Trump alertó que su país desaparecería en caso de no ganar, por lo que quizá estas sean las últimas elecciones.