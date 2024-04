El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ya dio a conocer algunas de sus propuestas de campaña en donde destacan sus amenazas en contra de los migrantes.

Continuando con su política de cero tolerancia a los migrantes, Donald Trump dio a conocer en entrevista con Time algunas de las propuestas que tiene para su segundo mandato.

Entre las señaladas destaca la construcción de campos de detención contra migrantes, y el desplegué de la Guardia Nacional estadounidense para capturarlos y sacarlos de Estados Unidos.

Asimismo, el candidato Demócrata señalo posibles cambios en materia judicial, e insistió con la construcción del muro fronterizo y el programa “Permanece en México” de cara a las elecciones 2024.

Donald Trump expone estas propuestas en contra de los migrantes

Donald Trump dio a conocer que continúa con la linea anti migrantes de su primer mandato como presidente de Estados Unidos, y destacó que para este posible segundo periodo planea:

Llevar a cabo una operación de deportación diseñada para sacar a más de 11 millones de personas del país

Construir campos de detención de inmigrantes

Desplegar el ejército estadounidense

Así lo señaló en entrevista con Eric Cortelessa, a quien compartió algunas de sus propuestas para terminar con la migración ilegal en Estados Unidos, incluyendo la reinstalación de políticas como :

El Programa Permanecer en México

Retomar el Título 42

En el primero, señaló, se requiere que los solicitante de asilo no mexicanos sean enviados al sur de la frontera hasta tener fecha de audiencia, y con el Título 42 se puede expulsar a los migrantes sin permitirles solicitar asilo.

Los programas se retomarían bajo las justificantes de cruces fronterizos récord y tráfico de niños y fentanilo.

Además, Donald Trump planea dirigir los fondos federales para reanudar la construcción del muro fronterizo, “probablemente asignando dinero del presupuesto militar sin la aprobación del Congreso”, señaló el periodista.

Donald Trump agregó que planea o rdenar a la Guardia Nacional capturar y expulsar a inmigrantes indocumentados , porque con ellos no se aplicaría la Ley Posse Comitatus, que prohibe el uso de fuerza militar contra civiles, ya que “estos no son civiles”. “Estas son personas que no están legalmente en nuestro país”.

Donald Trump también se dice dispuesto a despedir a un fiscal federal

Asimismo, Donald Trump se dijo dispuesto a: