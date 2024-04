No caen bien: Una encuesta ha revelado que Joe Biden y Donald Trump son de los candidatos más odiados de las elecciones 2024 de Estados Unidos.

De modo que los votantes de la nación norteamericana elegirán la alternativa presidencial “menos peor ” de la boleta por su rechazo a ambos perfiles.

La encuesta publicada en The Wall Street Journal indica que Joe Biden y Donald Trump no le caen bien a a la ciudadanía porque son vistos como no aptos para liderar Estados Unidos .

Asimismo, son los candidatos más odiados, según las cifras y opiniones que te revelamos a continuación.

Joe Biden es uno de los candidatos más odiados en Estados Unidos (Samuel Corum / EFE)

Donald Trump y Joe Biden son de los más odiados en Estados Unidos; esto dice la encuesta sobre ellos

La encuesta que reveló que a los votantes de Estados Unidos no les caen bien los candidatos, Joe Biden y Donald Trump aseguran que la razón detrás de ello es su capacidad mental .

Siendo el caso de Joe Biden que tan solo el 28% de la ciudadanía considera que el candidato demócrata tiene las aptitudes intelectuales para ser presidente de Estados Unidos.

Esto frente al candidato republicano, Donald Trump, de quien la encuesta asegura no cae bien porque apenas el 48% confía en que sí puede ejercer las funciones que requiere el cargo federal.

En cuanto a la opinión general, la encuesta de The Wall Street Journal expresa que el odio de Estados Unidos hacia los candidatos deviene de los siguientes juicios que emiten los votantes:

El 59% tiene una opinión desfavorable de Joe Biden

El 52% tiene una opinión desfavorable de Donald Trump

Así pues, en un escenario adelantado, el criterio público advierte que la presidencia de Estados Unidos será una victoria del “mal menor ” entre Joe Biden y Donald Trump.

Donald Trump es uno de los candidatos más odiados en Estados Unidos (Adam Davis / EFE)

¿Donald Trump no cae bien desde 2016? Recuerdan rechazo en elecciones contra Hillary Clinton

Al realizar valoraciones de comicios pasados y su comparativa con la contienda actual entre Joe Biden y Donald Trump, los autores de la encuesta llegaron a una singular conclusión.

La cual, declara que la ciudadanía tuvo un episodio de odio a sus presidenciables similar al que sucede en Estados Unidos, mas los protagonistas fueron Donald Trump y Hillary Clinton en 2016.

Mismos que los votantes calificaban con opiniones desfavorables en su contenida por la presidencia de Estados Unidos, donde Donald Trump resultó vencedor.