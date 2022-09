La periodista Dolia Estévez, negó que ser defensora del gobierno de Estados Unidos, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijera que es una defensora de oficio de ese gobierno al posicionarse contra el plan de paz en Ucrania.

Dolia Estévez publicó un par de mensajes luego de que AMLO dijo durante la conferencia mañanera de este 19 de septiembre que algunos comunicadores solo reproducen información que les pasan agencias que recurren al espionaje.

Dolia Estévez agregó que no es vocera oficial del gobierno de Estados Unidos y que solo buscan manchar su reputación al se runa periodista independiente.

“Hoy AMLO me aludió directamente. Respondo: No, no soy vocera oficial, ni oficiosa del gobierno de Estados Unidos. Ni de ningún otro. Afirmar lo contrario es difamatorio. Es buscar manchar la reputación de una periodista independiente y apartidista inventando conspiraciones trasnochadas.”

Dolia Estévez. Periodista