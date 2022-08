La tendencia ‘Delete Facebook’ ha cobrado relevancia en redes sociales luego de que Meta entregará datos y mensajes privados que valdrían para enjuiciar a mujeres por abortar en Nebraska, Estados Unidos.

Todo comenzó cuando Jessica Burgess, de 41 años y su hija Celeste Burgess, que entonces tenía 17 años, fueron enjuiciadas por presuntamente realizar un aborto espontáneo después de las 23 semanas de embarazo, situación que es considerada un delito en Nebraska.

Los cargos a ambas mujeres se produjeron tras la solicitud de las autoridades de Nebraska, Estados Unidos a Facebook, para que la red social Meta entregará datos y mensajes privados de las mujeres.

Entre las conversaciones que ambas sostenían en Meta, se encontró que tanto madre e hija discutían el uso de medicamentos para inducir un aborto y posteriormente quemar al feto.

La revelación de dichos datos valió para que Jessica Burgess y su hija Celeste Burgess, fueron acusadas realizar o intentar un aborto con más de 20 semanas de embarazo así como de llevar a cabo un aborto como médico sin licencia.

Debido a que el aborto se realizó más de 20 semanas, el hecho es considerado por las autoridades de Nebraska, Estados Unidos como un delito grave.

Meta/internet

Aunado a ello, las mujeres enfrentarían cargos por sustracción, ocultación o abandono de un cuerpo así como delitos menores como ocultar la muerte de otra persona y denuncia falsa.

Lo anterior dado que una vez que el proceso fue realizado, supuestamente Jessica Burgess y Celeste Burgess, quemaron y enterraron el feto, para después dar aviso a las autoridades señalando que se trataba de un aborto espontáneo.

Hasta el momento las investigaciones contra madre e hija continúan, pues el juicio se mantiene abierto.

¿Delete Facebook? Usuarios en redes sociales piden eliminar plataformas de Meta tras entrega de datos

A raíz de la noticia, en redes sociales ha cobrado relevancia la tendencia Delete Facebook destacando que los usuarios sufren un riesgo invasivo a su privacidad.

De igual forma, los usuarios han pedido asegurarse de “nunca hablar sobre nada en Facebook Messenger que no quiera que se entregue a la policía”.

Por su parte, la empresa Meta se ha defendido de las acusaciones argumentando que como se trataba de un solicitud de orden judicial, se encontraban obligados a brindar la información necesaria.

Delete Facebook continúa manteniéndose en tendencia en Twitter, la cual incluso ha sido mencionada por activistas y famosos.

Delete Facebook (Vía Twitter)

Fight for the Future, un grupo de defensa sin fines de lucro ha detallado que si bien, buena parte de la población no se encuentra dispuesto a dejar por completo la red sociales, es importante exigir a Facebook implementar el cifrado predeterminado de extremo a extremo en todos los mensajes privados.