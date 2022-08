El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que cuando se termine su sexenio, cerrará sus cuentas de Twitter y Facebook.

AMLO ha dicho anteriormente que se retirará de la vida pública cuando termine su mandato y, con ello, buscará deslindarse de toda relación política, lo que incluye a sus hijos.

Por ello, anunció desde su conferencia mañanera del 2 de agosto, que no solo se alejará de las redes sociales, sino que cerrará sus cuentas para no tener relaciones políticas.

AMLO va a cancelar redes sociales cuando termine su sexenio

AMLO recordó que al terminar su mandato y entregar la presidencia en 2024, se mantendrá alejado de la política.

Asimismo, aseguró que ya tiene pensado cerrar las cuentas que mantiene en Twitter y Facebook para no tener ninguna relación política.

AMLO afirmó que no piensa tener ningún contacto político así que también piensa que, con el cierre de sus redes sociales, se alejará hasta de sus hijos en dicho ámbito.

“Voy a cancelar mi tuit, el face completamente. Ya no voy a tener relaciones políticas ni con mis hijos porque si llegan a visitarme pues llevan a los nietos” AMLO

AMLO aseguró que se va a jubilar en septiembre de 2024 y, a partir de entonces, no volverá a participar en la política de México.

Asimismo, aseveró que no piensa participar en ningún evento político o académico, pues piensa retirarse por completo de la vida política tras concluir su presidencia.

¿Qué hará AMLO cuando se retire de la presidencia?

Según el mandatario, al concluir con su periodo presidencial , se dedicará a escribir un libro sobre el conservadurismo en México.

AMLO señaló que busca estudiar la corriente ideológica de quienes considera los adversarios de su movimiento, pero, aclaró, no sus enemigos.

Sin embargo, también dedicará tiempo a su salud, pues piensa caminar y hacer ejercicio para cuidar de él, además de dedicarse a “gozar del canto de los pájaros”.

“¿A qué me voy a dedicar? Bueno, pues a cuidarme en mi salud, a caminar, hacer un poco de ejercicio, a cuidar los árboles, a gozar del canto de los pájaros y a escribir” AMLO

AMLO también compartió que ya tiene una rutina de disciplina para escribir libros que consiste en:

caminar

bañarse

desayunar

escribir por dos horas

caminar

tomar café

escribir 2 horas

comer

caminar

Además dijo que se hará la disciplina de ya no dormir la siesta y mejor aprovechar el tiempo para volver a caminar antes de volver a iniciar con la escritura, hasta las 7 u 8 de la noche.