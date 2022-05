Estoy convencido de que el sistema político de Cuba es una dictadura ineficaz que ha empobrecido a todo un pueblo. Pienso lo mismo del régimen venezolano y del gobierno de Nicaragua.

Pero si se organiza una Cumbre de las Américas los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua deben asistir.

La FIFA no excluye a tales países, esto es, les permite participar en las eliminatorias previas al torneo mundial de futbol. El Comité Olímpico Internacional también les da la oportunidad de competir. Y Cuba, Venezuela y Nicaragua están entre los países fundadores de la ONU.

Si por capricho del presidente de Estados Unidos no se invita a los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a estar presentes en la Cumbre de las Américas, entonces por elemental sentido de la ética el presidente de México no debe asistir.

Admiro a la democracia estadounidense, pero su gobierno estará en falta si no invita a los líderes cubano, venezolano y nicaragüense.

¿Que los tres mencionados son dictadores? Seguramente sí, pero aislarlos no beneficia a sus pueblos, sino todo lo contrario.

Hizo muy bien Andrés Manuel López Obrador al decir en su mañanera de este martes: “Si se excluye, si no se invita a todos, irá una representación encabezada del canciller Marcelo Ebrard a la Cumbre de las Américas en señal de protesta y yo no asistiré”.

Habrá quien critique a AMLO por tal decisión, pero yo la aplaudo. Hay más dignidad en dejar plantado al presidente de Estados Unidos —por discriminar a otros países— que, por ejemplo, en lo que hizo Vicente Fox con el “comes y te vas” a Fidel Castro.

Me encantaría leer a mi amigo Jorge Castañeda, quien fue canciller con Fox, criticar a AMLO por no ir a la Cumbre de las Américas; digo, si lo hace tendrá que explicar por qué le pareció correcto el “comes y te vas” de la época en la que Jorge encabezó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin México, la Cumbre de las Américas no será exitosa. Pero la culpa será de Biden por excluir a algunos países. Andrés Manuel otra vez ganará porque, en ocasiones, las ausencias se notan más que las presencias.

Postada 1

Suplico a Ebrard guardar la compostura en la Cumbre de las Américas y no andarse con mamulicadas, es decir, con selfies con los gobernantes de América que no tengan el carácter de AMLO para dejar plantado a un Biden que no es, claro que no, el dueño del mundo.

Posdata 2

Si alguien admira a la democracia estadounidense soy yo, y me parece que Biden es un gran presidente, que sobre todo ha hecho un extraordinario trabajo en la crisis de Ucrania. Pero que no se exceda el líder de Estados Unidos e invite a todos a la Cumbre de las Américas, y si no puede, que la cancele.