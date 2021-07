Varias mujeres en Noruega han reportado un extraño efecto secundario tras aplicarse la vacuna Pfizer contra Covid-19, pues notaron un aumento en su pecho.

Una de las primeras en señalar el aumento de pecho por la vacuna de Pfizer fue una joven de 17 años identificada como Emma.

A través de TikTok la adolescente señaló que luego de 15 días de haberse vacunado, notó que su pecho creció de manera muy evidente.

Vacunación en mayores de 40 años en México (Omar Martínez / Omar Martínez)

Señaló que incluso tuvo que comprar un sostén de una talla más grande debido a que los que tenía ya no le quedaban, algo que la hizo entrar en crisis.

Tras haber publicado su experiencia, varias mujeres en Noruega le mencionaron en los comentarios que les había pasado lo mismo con la vacuna contra Covid-19.

El caso de Noruega no sería aislado, mujeres de otras partes del mundo reportan el mismo efecto en su pecho luego de vacunarse contra el Covid-19 con Pfizer.

El aumento de pecho sería algo normal con la vacuna Pfizer contra Covid-19

De acuerdo con varios expertos, el aumento de pecho en las mujeres sería normal tras aplicarse la vacuna Pfizer contra Covid-19; no se deben de alarmar.

Más que un crecimiento en el busto, lo que provoca la vacuna Pfizer es una inflamación en esa zona del cuerpo, la cual sería temporal.

El doctor Heinrich Bachmann señaló que los ganglios linfáticos, ubicados en la zona cercana a la axila, son los que estarían reaccionando a la solución.

Pecho (Pixabay)

Dicho aumento en el pecho debería de durar tan sólo unas semanas, regresando a su tamaño normal sin se se presenten complicaciones.

Complementando, Steinar Madsen, médico de Noruega, señala que es posible que un 10% de las mujeres que se aplican la vacuna Pfizer tengan esta reacción.

Por su parte Pfizer ha señalado que su vacuna contra Covid-19 no cuenta con hormonas y no han tenido un reporte oficial de lo anterior, aunque no lo descartan.

Con información de RT.