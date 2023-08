La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre una popular marca de helados que viene de Estados Unidos y que no debes comer.

Cofepris desplegó un comunicado ayer, 28 de agosto, para informar sobre helados de una marca estadounidense que están contaminados con una bacteria llamada Listeria monocytogenes.

Como algunos de estos helados fueron distribuidos en México, Cofepris emitió una alerta a la población para que no consuman esta marca y eviten así una infección por listeria.

Esta es la marca de helados de Estados Unidos que no debes comer según la Cofepris

De acuerdo con la Cofepris, los helados que están contaminados con la bacteria listeria monocytogenes pertenecen a la marca de Estados Unidos, Soft Serve On The Go.

Esto también fue confirmado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Aunque la empresa responsable Real Kosher Ice Cream retiró voluntariamente la marca de helados en Estados Unidos, algunos de estos productos se distribuyeron en México; de ahí la emisión de la alerta.

Son seis helados de la marca Soft Serve On The Go, en presentación de 8 oz cups, los que no debes comer y se tratan de los siguientes:

Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate), código 0-91404-15129-0 Razzle n´Dazzle Peanut Butter (Mantequilla de maní), código 0-91404-15133-7 Caramel Vanilla (Caramelo), código 0-91404-15131-3 Parve Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate), código 0-91404-15113-9 Strawberry Mango Sorbet (Sorbete de fresa mango), código 0-91404-15128-3 Lite Natural Peanut Butter (Mantequilla de maní natural y ligera), código 0-91404-15285-3

Cofepris recomendó no comprar ni consumir dichos productos, ya que pueden representar un riesgo para la salud; en caso de que se hayan adquirido, solicitó que éstos sean desechados.

Cofepris alerta por marca de helados que viene de Estados Unidos (Cofepris)

¿Qué es la infección por listeria que pueden provocar los helados Soft Serve On The Go?

La infección por listeria o listeriosis, es una afección grave provocada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria listeria monocytogenes.

Según la información proporcionada por Cofepris, la infección por listeria puede causar los siguientes síntomas:

fiebre

dolores musculares

náusea

vómito

dolor de cabeza

diarrea

rigidez en el cuello

confusión

pérdida del equilibrio

convulsiones

En caso de que se haya consumido alguno de los helados contaminados y se presenten varios de estos síntomas, se deberá solicitar atención médica inmediata.

La Cofepris también pidió a la ciudadanía mantenerse alerta, y en caso de que se sepa de la comercialización de helados Soft Serve On The Go, se denuncie al teléfono 800 033 5050 o en gob.mx/cofepris