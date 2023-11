Claudia Sheinbaum, virtual candidata a la Presidencia de la República de Morena, sería “menos conflictiva” que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en caso de ganar las elecciones 2024, según el medio The Economist.

La encuesta madre de Morena resultó favorable para Claudia Sheinabum, así como el ejercicio de cuatro casas encuestadoras propuestas por los aspirantes del proceso interno, lo cual la situó como virtual candidata a la Presidencia de la República.

Sin embargo, el excanciller Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes, impugnó los resultados de la encuesta. No obstante, el 13 de noviembre llegó a un “entendimiento” con Claudia Sheinbaum, a quien reconoció como la dueña del bastón de mando.

Elecciones 2024: Morena ofrece escaño en la Cámara de Senadores a aspirantes que no ganen encuestas para gubernaturas

“Es un entendimiento con Claudia. No le llamo pacto, le llamo entendimiento”, dijo Marcelo Ebrard, quien previamente denunció “irregularidades” en el proceso interno de Morena, y habló del tema para Aristegui Noticias:

“Si yo tuviera la consciencia de que ella organizó todo eso, pues evidentemente no creo que hubiésemos llegado a un entendimiento, no sería factible. Mi punto de vista es que genuinamente le parece que no es conveniente que esas prácticas se instalen”

Marcelo Ebrard