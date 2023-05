La intención de la carta que los Chapitos hicieron pública el miércoles 3 de mayo, es la de evitar que se les extradite a Estados Unidos en caso de que sean detenidos.

Así lo advirtió en entrevista en el noticiero radiofónico de Azucena Uresti el ex funcionario de la DEA, Mike Vigil, quien señaló que los Chapitos buscan ganarse la opinión pública.

De esa manera, señaló el ex director de operaciones internacionales de la DEA, los Chapitos están intentando evadir su extradición a Estados Unidos ante una eventual detención.

Y es que el ex funcionario de la DEA, señaló que es posible que los hijos de Joaquín el “Chapo” Guzmán estén sintiendo presión tras la segunda captura de Ovidio Guzmán.

En cuanto al temor de los Chapitos de ser extraditados, el ex funcionario de la DEA apuntó que se debería a que el gobierno de Estados Unidos sentenció recientemente a 8 personas.

Por ello, agregó, en caso de que sean detenidos van a hacer todo lo posible para que se les extradite a Estados Unidos, ya que perderían el poder e influencia con el que cuentan en México.

“Temen mucho a la extradición porque ya no van a tener acceso a la estructura de su organización y no van a poder sobornar, no van a poder salir libres, no van a poder manejar su organización”

Mike Vigil