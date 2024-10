El periodista Carlos Loret de Mola fue captado dentro del público para uno de los partidos de la Serie Mundial de Yankees vs Dodgers en Estados Unidos; los lugares tendrían un precio superior a loa 10 mil dólares.

Las imágenes fueron captadas por la cadena de televisión Fox News durante el partido de Yankees vs Dodgers que se llevó a cabo en la grama del Dodger Stadium, donde el equipo local venció 4-2 a los Yankees para ponerse 2-0 en la Serie Mundial.

En ese contexto, cabe recordar que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) difundió parte de los ingresos de diferentes periodistas de LatinUS entre 2020 y 2024, entre ellos, los de Carlos Loret de Mola quien se dijo víctima de “años de investigaciones y persecución” durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Carlos Loret de Mola genera polémica por lujosos asientos de la Serie Mundial; UIF exhibió parte de su sueldo

Carlos Loret de Mola generó polémica en redes sociales luego de ser captado en lujosos asientos de la Serie Mundial, hecho por el que se hizo referencia a sus ingresos o sueldo como periodista del medio de comunicación LatinUS.

Carlos Loret de Mola compra lujosos asientos para la Serie Mundial (La Catrina Norteña / Tomada de X)

El 3 de julio de 2024, durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el titular de la UIF, Pablo Gómez, desmintió una supuesta investigación desde la administración actual en contra del periodista Carlos Loret de Mola.

Sin embargo, Pablo Gómez explicó que sí existe una investigación en contra de LatinUS, y su principal accionista, Christian González Guadarrama, por lavado de dinero y actos de corrupción, pero esta investigación no implica a los periodistas de dicho medio.

“Loret de Mola es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus. Conclusión: De las actividades administrativas que lleva a cabo la UIF, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola” Pablo Gómez

Gómez explicó que LatinUS es un consorcio formado por 5 empresas, de las cuales 2 se encuentran bajo investigación por la UIF: BCG Limited Consulting SA de CV y Digital Beacon Programatic Services SA de CV.

Pablo Gómez dijo que ambas empresas reciben financiamiento del erario, y a su vez estas compañías realizaron una serie de pagos a diferentes periodistas de LatinUS entre 2020 y 2024.

“Estas empresas cobran de entidades públicas, todos sus ingresos vienen de entidades públicas. Esas entidades públicas reciben a cambio, y se factura a nombre de ellos, productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso y son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama” Pablo Gómez

En ese marco, Pablo Gómez reveló cuánto dinero público ganaron algunos de los colaboradores de LatinUS, incluido Carlos Loret de Mola:

Carlos Loret de Mola responde por investigación de la UIF

Carlos Loret de Mola y LatinUS respondieron con un comunicado por la investigación que realiza la UIF en contra del consorcio por lavado de dinero; el medio de comunicación se dijo víctima de “años de investigaciones y persecución”.

En referencia a la exposición de Pablo Gómez, esta fue la respuesta de LatinUS:

“Gómez justifica la investigación en el hecho de que la empresa está registrada en Estados Unidos y pasa por alto que el medio tiene un carácter binacional. Latinus, al igual que en 2021, invita al gobierno a solicitar a la autoridad de ese país la información financiera que necesita. No tenemos nada que esconder”. Latinus

Adicionalmente, LatinUS le envió un mensaje directo al ex presidente AMLO:

“Aquí no hay sobres amarillos, ni mucho menos recursos de procedencia ilícita. El origen y destino de nuestros flujos financieros se ha manejado por vías legales” Latinus

Carlos Loret de Mola se sumó al retuitear dicho comunicado con el siguiente mensaje:

“Aquí no hay sobres amarillos, ni mucho menos recursos de procedencia ilícita El gobierno hoy confesó la investigación de la UIF y confesó sus motivaciones: quiere desaparecer #Latinus en venganza por haber revelado la corrupción y el tráfico de influencias de sus hijos” Latinus

¿Qué es LatinUS?

La dirección editorial de LatinUS fue tema de una investigación de Sin embargo el 29 de marzo de 2021, en la cual se reveló que al frente de dicho medio están Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo respectivamente.

“Detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la exsubsecretaria Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel Alonso, y al secretario privado del Gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco” Sin embargo

Además del control que ejerce el grupo del PRI sobre LatinUS, la empresa de información cuenta con inversionistas como la ex subsecretaria Patricia Olamendi y su hijo Miguel Alonso.

Esta información fue corroborada por el propio Roberto Madrazo, actual integrante del PRI, en entrevista con Ciro Gómez Leyva el 29 de marzo de 2021, quien le dijo lo siguiente:

“Algo se escribe hoy, las versiones de que tú eres el dueño y quien financia un proyecto que ha sido muy exitoso, que es el proyecto de Latinus, Roberto” Ciro Gómez Leyva

Roberto Madrazo respondió:

“Efectivamente, como tú decías, cómo podemos convocar que la gente se mueva, yo creo que con ese tipo de acciones, generar reflexión, generar debate, abrir espacios como estos donde se pude desnudar lo que el Presidente hace en las mañeras para no tocar las realidades que el país vive, los problemas que el país enfrenta (...) Vemos un Presidente que no tiene conocimientos, convertido en un agitador social. Él ataca y con sus medios, conexiones, y sus subordinados para atacar. Y el ataque a Latinus lo esperábamos. se veía venir, que atacaría a Alexis, mi yerno, a Federico, mi hijo, por estar trabajando en este esfuerzo, algunos de manera directa” Roberto Madrazo

Ciro Gómez Leyva: Son ellos dos los que dirigen el proyecto.

Roberto Madrazo: Básicamente, junto con otro equipo. Tienen ya tiempo haciéndolo de manera exitosa.

Ciro Gómez Leyva: Porque ves que dicen: cuáles son las manos oscuras que mueven LatinUS. En el medio lo sabemos de hace mucho tiempo

Roberto Madrazo: No es algo oculto. Es algo que se conoce. Han hecho uso de esta libertad de crítica, de expresión, para poder señalar los temas centrales de la crisis en la que estamos.

Ciro Gómez Leyva: ¿No los han intimidado, Roberto?

Roberto Madrazo: No, hasta ahora no. Pero no estamos exentos de que esto pueda pasar y que pueda generar un enojo en el Presidente.

Ciro Gómez Leyva: Nada más para cerrar lo de LatinUS: ¿Cómo te sientes tú? Me imagino que tú formas de un consejo asesor.

Roberto Madrazo: No, fíjate que no. No estoy involucrado con ello. No directamente. Básicamente ellos están impulsando el proyecto de diversas tomas, un proyecto que busca recrear cosas para el debate.

No obstante, el 30 de marzo de 2021, LatinUS publicó un comunicado, bajo el títutlo “Al costo que sea”, con el cual se negó tanto la investigación de Sin embargo como la confirmación de Roberto Madrazo respecto al financiamiento del medio de comunicación.