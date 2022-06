El gobierno de Buenos Aires, Argentina, prohibió el uso del lenguaje incluso en las escuelas, luego de considerar que éste tiene un impacto negativo en la comprensión lectora.

De acuerdo con un estudio, la comprensión lectora y la Lengua mostraron una caída comparado con los mismos rubros evaluados en 2019.

Lenguaje inclusivo afecta aprendizaje, aseguran autoridades

De acuerdo con los primeros datos de Argentina sobre el impacto de la pandemia en la educación, el lenguaje inclusivo está afectando el aprendizaje en las escuelas.

Por ello, el Ministerio de Educación firmó una resolución con la que se busca recuperar el aprendizaje “perdido”, con el que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo por parte de los docentes.

Esto quiere decir que no se podrá usar la terminación “e” “x” o “@” dentro de las aulas, es decir, no podrán usar palabras como “chiques” o usar pronombres diferentes a los masculinos y femeninos.

De acuerdo con el Ministerio de Educación de Buenos Aires, este lenguajes es una “barrera” que dificulta el aprendizaje y la comprensión lectora.

La resolución, firmada el pasado 9 de junio, entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial.

¿Qué establece la resolución para recuperar la comprensión lectora en Buenos Aires?

la resolución pare recuperar la comprensión lectora en Buenos Aires establece que todos los docentes de distrito para los niveles

inicial

primaria

secundaria

de escuelas públicas y privadas deberán desarrollar actividades de enseñanza, así como realizar las “comunicaciones institucionales”

“De conformidad con las reglas del idioma español y sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza” Ministerio de Educación

Además, se instauran 3 guías de prácticas y recomendaciones para “el uso de la comunicación inclusiva” elaborados por expertos del Ministerio de Educación.

Buenos Aires pide a docentes no “deformar” la lengua en sus clases

El gobierno de Buenos Aires pidió a los docentes no “deformar” la lengua durante sus clases y les proporcionará guías para usar formas del lenguaje no sexista que no deforman la lengua y por lo tanto, no ponen trabas al aprendizaje de la lectura y escritura, aseguran.

“Necesitamos terminar de eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el correcto aprendizaje de la lectura, de la comprensión lectora y de la fluidez tanto en la redacción como en la lectura” Ministerio de Educación

Cabe destacar que la medida no apunta a que los docentes dejen de usar el lenguaje inclusivo en sus vidas cotidianas, sino que, cuando se trate de la comunicación con los alumnos en la escuela, estén obligados a usar el lenguaje aprobado “por las reglas que regula nuestra lengua que son las de la Real Academia Española”.

Argentina se suma a Francia y Uruguay contra el uso de lenguaje inclusivo

Argentina, con la medida implementada en Buenos Aires, se suma a Francia y Uruguay contra el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas.

En Francia, las autoridades educativas aconsejaron a los docentes a no usar escritura inclusiva mientras que Uruguay lo hizo con este tipo de lenguaje dentro del ámbito escolar.

Por otra parte, la Academia Argentina de Letras y la Nacional de la Educación se pronunciaron en contra del uso del lenguaje inclusivo debido a que vuelve más complicada la enseñanza de la lengua.

Además de que las autoridades de buenos Aires consideran que “no contribuye” a señalar igualdad de sexos, sino que sugiere la existencia de una “rivalidad” entre estos.