Una periodista argentina contó su experiencia al ser asaltada en Qatar 2022 mientras se encontraba en un enlace con la cadena TN.

Dominique Metzger s ufrió de un robo cuando se encontraba realizando un enlace en vivo d esde Doha, como parte de su trabajo en la Cobertura de la Copa Mundial 2022.

La periodista argentina reportó que le robaron la cartera mientras trabajaba, por lo que acudió a la comisaría para denunciar el hecho ; sin embargo, la policía le dijo algo que no esperaba: le pidieron elegir el castigo para su ladrón.

De acuerdo con Metzger, estaba dando su reporte cuando sintió que se acercaban a ella; sin embargo, no notó la perdida de su cartera hasta que quiso comprar una botella de agua; la periodista dijo estar convencida de que alguien abrió el cierre de su mochila y sacó su cartera en el calor del momento, pues se encontraba bailando con la afición.

La reportera argentina compartió que le robaron la cartera donde tenía todos sus documentos y dinero, por lo que decidió denunciar.

Debido a la preocupación por el robo de su dinero y documentación, acudió a la comisaría el pasado sábado 19 de noviembre, cuando trabajaba dando cobertura a Qatar 2022.

En el lugar le dijeron que se encontraría al ladrón y sus pertenencias, cosa que sí ocurrió; sin embargo, la policía le dijo que tenía que elegir el castigo que sería dado al ladrón.

Dominique Metzger, periodista argentina contó que en la comisaría le preguntaron cuál pena le parecía mejor para el ladrón que le robó la cartera en plena transmisión:

“En un momento me preguntaron: ¿Qué quieres que haga la justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados. Y yo pensé que había entendido mal por la traducción pero no. Insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón: si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran”

La periodista argentina compartió que se sintió muy incómoda por la solicitud de la policía para que fuera ella quien decidiera el castigo para el ladrón que le robó su cartera.

Aseguró que ella no podía decidir y lo único que quería era que le regresaran su cartera con toda su documentación, tarjetas y dinero.

Asimismo aclaró que a ella no le correspondía ponerse en el lugar de la justicia y aseveró que fue una experiencia “muy fuerte”

“Yo no quería ponerme en el lugar de la justicia. Se me puso la piel de gallina porque me pareció muy fuerte”

Dominique Metzger, periodista argentina