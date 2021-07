En Argentina, un grupo de 8 mujeres ‘albañilas’ lucha por derribar los estereotipos de género.

Juntas, se dedican a construir muros, batir cemento, picar piedra y cargar todo tipo de materiales para llevar a cabo las construcciones.

Así, las mujeres se han unido para trabajar y dejar en claro que los estereotipos machistas en cualquier oficio o actividad, deben eliminarse por caducos.

En entrevista con AFP, Bárbara Burruchaga -de 21 años de edad- aseguró que su trabajo como ‘albañila’ integrante del grupo ‘Deconstrucción Disidente’, es algo que la llena de orgullo.

Aún más porque puede demostrar a más mujeres que sí pueden romperse los estereotipos de género.

“Ser ‘albañila’ me pone contenta porque a las mujeres mucho tiempo nos dijeron que no. Me gusta contárselo a mi papá, que es el que más se sorprende y menos fe le tenía.”

Bárbara Burruchaga a AFP