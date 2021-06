La vida de Ángel Ariel Ustares, un hombre de 34 años de edad, cambió radicalmente gracias al alcance en redes sociales.

De pedir trabajo en las calles mientras cargaba a su bebé en brazos, el hombre consiguió emplearse como mecánico en una marca francesa de autos.

Esto, luego de que su fotografía y conmovedora historia se hicieran virales en redes.

A las afueras de un banco en la ciudad de Palermo, Argentina, Ángel Ariel Ustares se sentaba a pedir trabajo.

Cargando a su bebé de apenas 5 meses de edad, el hombre enseñaba su currículum a todos las personas que pasaban junto a él.

Además, él y su esposa pedían limosna para cubrir los gastos de alimentación de sus dos hijos.

Cuando llegaba la noche, ellos regresaban a la pensión pública de vivienda.

Sandra Tolosa, una mujer que encontró a la familia sentada en la calle, decidió preguntarle a Ángel Ariel Ustares qué era lo que pedía.

Luego de escuchar la historia, ella le pidió permiso para tomarle una fotografía y difundir su currículum en redes sociales.

Además, le prometió que en un par de días “iba a conseguirle un trabajo”.

“Ángel y su familia están en la calle. Vi su currículum junto al bebito de 5 meses y le pregunté que hacía. Llorando me contaba que es albañil y mecánico. No consigue trabajo. Quizás viralizando lo podamos ayudar. Me dijo que no quiere bajar los brazos por su hijo.”

Sandra Tolosa