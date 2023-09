El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comenzará su gira por Latinoamérica este fin de semana y en su paso se reunirá con Gustavo Petro en Colombia.

El Gobierno de México brindó mayores detalles sobre la gira de AMLO por Latinoamérica, específicamente por Sudamérica.

De acuerdo con lo informado por el gobierno federal, la gira de AMLO arrancará este viernes 8 de septiembre por Chile y Colombia.

Cabe mencionar que el mandatario federal ya había anunciado su gira con varios meses de anticipación y las fechas programadas son las siguientes:

Asimismo, el gobierno federal detalló que AMLO sostendrá una reunión con Gustavo Petro durante su estancia en Colombia con motivo de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas.

Mientras que durante su paso por Chile, el presidente AMLO tendrá un encuentro con exiliados chilenos en la embajada de México.

Así como también, por invitación del presidente Gabriel Boric, asistirá a la ceremonia por el 50 aniversario luctuoso del político y ex presidente de Chile, Salvador Allende.

Por otra parte, el presidente AMLO también brindó detalles sobre su gira por Latinoamérica durante su conferencia mañanera del 6 de septiembre.

Según lo expresado por el mandatario federal, partirá rumbo a Colombia tras concluir su mañanera del viernes a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

En su gira, AMLO irá acompañado por algunos miembros de su gabinete; ellos son:

El presidente AMLO también informó que evitará volar sobre el espacio aéreo de Perú camino a su gira por Chile y Colombia.

Esto debido a las tensiones que existen con el gobierno de Perú, a cargo de Dina Boluarte, por lo que AMLO dijo que prefería evitarse una “majadería”.

“Voy a decirles desde ahora para que no se vayan a enterar después y se vaya a malinterpretar. Como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es publico y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo, para llegar a Santiago de Chile”

AMLO