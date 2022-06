Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retó a los congresistas Marco Rubio y Ted Cruz de Estados Unidos, a que muestren pruebas de sus afirmaciones sobre que el presidente de México tiene vínculos con el narcotráfico.

En la mención de los republicanos también incluyó al demócrata Bob Menéndez, quienes dijo han autorizado armas a Ucrania, por lo que reclamó no haya recursos para resolver el tema migratorio de fondo.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 8 de junio AMLO respondió a los señalamientos de Marco Rubio, senador de Estados Unidos, de que AMLO defiende a Cuba, Venezuela y Nicaragua y ha entregado regiones del país al narcotráfico.

Ello como parte de la celebración de que López Obrador no acudirá a la Cumbre de las Américas 2022.

“El Ted Cruz... pero todavía le añadió que no solo protejo dictaduras sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México. Yo le digo... a los dos que presenten pruebas porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo porque yo sí tengo pruebas de que a él sí le han dado dinero los que están a favor de la fábrica de armas en Estados Unidos” AMLO

AMLO tiene pruebas de que Ted Cruz recibió dinero de la Asociación Nacional del Rifle

El presidente de México dijo que él si tiene pruebas de que Ted Cruz ha recibido dinero de la Asociación Nacional del Rifle no solo para que se sigan fabricando armas, sino para que no haya restricciones en su venta.

“Yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo porque yo sí tengo pruebas de que a él sí le han dado dinero los que están a favor de la fábrica de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas, yo tengo las pruebas, el año pasado creo que le dieron como 120 mil dólares, la fundación llama (Asociación Nacional del) Rifle”.

Yo no soy Felipe Calderon, dice AMLO, respecto a vínculos co el narco

“¿Cual es es mi vinculación on el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a su más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él pero hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia”, dijo AMLO raspando nuevamente al ex presidente como cada vez que se menciona al narco.

AMLO ve fondo electoral y espera que los hispanos no los apoyen

El presidente de México destacó que espera los hispanos no apoyen a la gente con malas entrañas pues debido a que habrán eleciones en Estados Unidos, usan ese tipo de argumentos de manera electoral.

Y es que recordó que el fondo de todo es que Bob Menéndez amenazó que no iba a votar a favor de las iniciativas de Joe Biden si se invitaba a todos los países de América a las Cumbre de las Américas 2022.

Un gobierno no puede ser rehén de intereses personales o de grupo, resaltó el mandatario mexicano, y abundó que no se pueden guiar por ideologías u odios de los representantes populares, quienes medran con el dolor y sufrimiento de los pueblos.

Cabe recordar que Marco Rubio celebró que el presidente AMLO no fuera a la Cumbre de las Américas 2022 debido a que aseguró:

AMLO ha entregado secciones de México a grupos del narco.

Es apologista de la tiranía de Cuba

De en dictador asesino en Nicaragua

De un narcotraficante en Venezuela

AMLO señala mala fe en señalamientos de vínculos con el narco

AMLO dijo que no ha hablado del tema con el embajador Ken Salazar porque se trata de politiquería, que no es exclusiva de México sino también existe en Estados Unidos.

“No es serio esto, es politiquería, que tampoco es privativa de México, esto se ve en Estados Unidos y se da en todo el mundo”

El presidente de México señaló que todo ello de puede deber a dos causas:

Están malinformados Mala fe

López Obrador explicó que en primer lugar, estar mal informados es gravísimo pero es posible debido a que las diversas agencias de seguridad se encuentran dispersas.

Y en segundo lugar dijo que puede ser mala fe, lo cual es a la vez inmoral y parte de la politiquería que mencionaba.

“Dos cosas, o está mal informado, es grave porque no les están funcionando sus agencia, gravísimo, y que además no debe descartarse eso... y lo otro es mala fe, que también, es cuando menos inmoral”. AMLO

Así lo dijo luego de que el jefe del Comando Norte también dijo que de 30 a 35 por ciento del territorio mexicano lo domina el narco de donde los senadores sacaron sus afirmaciones.