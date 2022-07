El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no trató directamente el tema de Julian Assange con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero sí le dejo una carta al respecto durante su gira del 12 de julio.

AMLO dijo que aún no tiene respuesta de Joe Biden al respecto y que va a respetar los tiempos, así lo manifestó durante su conferencia mañanera de este lunes 18 de julio.

En la carta que AMLO dejó al presidente Joe Biden insiste que Julian Assange no cometió ningún delito grave y solo hizo uso de su libertad de expresión.

AMLO dice a Joe Biden que busca dar protección a Julian Assange

De la misma manera, AMLO dio a conocer lo que ya ha anunciado previamente, que su gobierno está dispuesto a otorgar protección y asilo al activista y periodista de origen australiano.

“Le dejé un carta al presidente (Joe) Biden sobre (Julian) Assange, explicándole de que no cometió ningún delito grave Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad. Y que detenerlo pues iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad y le explico que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange”

Cabe recordar que el presidente deMéxico ha hecho una propuesta polémica sobre quitar la Estatua de la Libertad, que se encuentra en Nueva York, en caso de que se juzgue a Julian Assange.

No obstante, no dijo durante la mañanera si mencionó ello en su carta o no, luego de que el 17 de junio, el mes pasado, se decidiera extraditar de Gran Bretaña a Estados Unidos al activista que estuvo encarcelado después de tener protección de la embajada de Ecuador.

AMLO esperará respuesta de Joe Biden sobre tema Julian Assange

El presidente AMLO dijo que a menos de una semana de entregar la carta no ha recibido respuesta, que será respetuoso de los tiempos y de la opinión del gobierno estadounidense.

“No, porque tengo que ser respetuoso, tengo que esperar a que lo analice y se den los tiempos” AMLO

AMLO: Gira en Estados Unidos fue de mucho respeto a México

Luego de la gira que emprendió en Estados Unidos, AMLO dijo que fue de mucho afecto y mucho respeto a México, no solo por parte de Joe Biden sino de la vicepresidenta, Kamala Harris.

“Lo que sí puedo comentarles, ya lo he dicho, pero como después de la gira a Estados Unidos vino el finde semana, no hemos hablado mucho, a lo mejor me ha faltado explicar que el trato que recibimos del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, fue de mucho afecto y de mucho respeto a México. Se portaron muy bien y se fortaleció la cooperación para el desarrollo y de todos los órdenes " AMLO

De la misma manera resaltó el recibimiento de los mexicanos que viven en Estado Unidos y que fueron a visitarlo después desde otros estados del país.

“Muy buena gira y muy buen encuentro, una cosa excepcional fu la actitud de los paisanos” AMLO

Cabe recordar que uno de los temas centrales de la gira fue precisamente el de la migración.