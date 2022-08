Adolfo Hitler sí murió en 1945, confirma estudio a una diminuta parte de su cuerpo

Tras el estudio de una diminuta parte de su cuerpo, investigadores franceses confirmaron que el líder nazi Adolfo Hitler sí murió en 1945.

A lo largo de los años, muchos han sido los mitos e historias alrededor de la muerte de Adolfo Hitler.

Muerte la cual no solo han traído la leyenda de que Adolfo Hitler seguía vivo, sino también varios dichos sobre conspiraciones que guardaron celosamente la muerte del político nazi.

Un equipo de forenses de Francia que tuvo acceso a dientes de Adolfo Hitle, una diminuta parte de su cuerpo comprobó que sí murió en 1945.

Luego de que en marzo y julio de 2017, el servicio secreto de Rusia, el FSB y los archivos estatales rusos, autorizaron al equipo de investigadores franceses examinar dientes del dictador, por primera vez desde 1946.

Dientes de Adolfo Hitler con los cuales se corroboro que el líder nazi murió el 30 de abril de 1945 a los 56 años de edad en su búnker de Berlín.

“Los dientes son auténticos, no cabe duda. Nuestro estudio prueba que Hitler murió en 1945. Ya podemos parar todas las teorías conspirativas sobre Hitler. No se fue a Argentina en un submarino, no está escondido en una base en la Antártida ni en el lado oscuro de la Luna”.

Philippe Charlier