Zenless Zone Zero es la más reciente entrega de HoYoverse, desarrolladores de Genshin Impact y Honkai Star Rail, conocidos juegos free to play.

Uno pensaría que, viendo el éxito de sus anteriores títulos, Zenless Zone Zero seguiría por la misma línea; pero no es así.

Este título tiene un estilo propio que lo diferencia del resto; aunque sin alejarse mucho de lo que ha sido la esencia del estudio desarrollador.

Si bien su etiqueta de free to play podría alejar a algunos jugadores, el título está tan bien hecho que no parece de esa línea de interactivos cuyo único objetivo es vaciar tu cartera (que sí hay algo de eso).

Zenless Zone Zero (HoYoverse)

¿De qué trata Zenless Zone Zero?

Aunque no lo creas, Zenless Zone Zero sí tiene una historia, una muy básica; pero la tiene.

Zenless Zone Zero se ubica en un futuro alterno donde “las cavidades” han acabado con gran parte del planeta; al mismo tiempo que las corporaciones y gobierno se han hecho con el poder absoluto.

Ante esto surgieron un grupo de personas conocidas como “Proxys”, los cuales forma una resistencia en contra de este orden establecido.

Tú tomas el papel de uno de estos proxys y sus compañeros, quienes tienen la posibilidad de entrar a las redes de comunicación haciendo diversos encargos, robando cosas o sólo por mera diversión.

Zenless Zone Zero (HoYoverse)

Sin embargo, en una de sus incursiones encuentran una caja misteriosa, la cual oculta algo que es buscado por varios hackers y autoridades; lo que dará como resultado varios problemas que no pidieron.

En sí la trama de Zenless Zone Zero no es nada del otro mundo, y esto se entiende en parte porque al ser un free to play, la historia estará en constante evolución.

Es decir, HoYoverse agregará nuevos episodios cada cierto tiempo a Zenless Zone Zero para mantener ocupados a los fans.

Aún así es lo suficientemente interesante como para mantenerte atento un rato, sobretodo por sus carismáticos personajes.

Zenless Zone Zero (HoYoverse)

Aunque hay que mencionar que su ritmo y presentación no es lo mejor del mundo, pues fluctua entre cortos animados, imágenes estáticas y conversaciones casi interminables entre los protagonistas.

Lo cual hace que la inmersión se difícil, pues las cosas pasan de un ritmo acelerado y frenético, a uno lento y pesado de un momento a otro.

¿Cómo se juega Zenless Zone Zero?

Lo mejor de Zenless Zone Zero es su gameplay, el cual está dividido en tres aspectos principales: Exploración, avanzar casillas y combate.

La exploración en Zenless Zone Zero se da en la ciudad de Nueva Eridú, donde tendrás la posibilidad de recorrer varias zonas aceptando encargos e investigando los negocios locales.

Digamos que es tu “cuartel general”, donde podrás descasar, comprar ítems y aceptar misiones secundarias, entre otras cosas; de momento no esperes un mundo amplio, pues todo está bastante delimitado.

Aún así es interesante revisar la ciudad de vez en cuando y conocer a todos los personajes que habitan en ella, pues son bastante peculiares.

Zenless Zone Zero (HoYoverse)

En cuanto a lo de “avanzar casillas”, esto se da al entrar en las redes de información o “cavidades”, pues ahí se te presentará una especie de juego de mesa.

Aquí deberas de avanzar por un tablero hasta llegar a tu objetivo; pero en tu camino te encontrarás con diversos obstaculos como enemigos que te persiguen, o caminos cerrados.

También habrá momentos donde se te den movimientos limitados; afortunadamente también encontrarás recursos valiosos si sabes moverte bien por el tablero.

Finalmente llegamos al combate de Zenless Zone Zero, que es uno de los más divertidos en la actualidad.

Zenless Zone Zero (HoYoverse)

Curiosamente en Zenless Zone Zero sólo usas un botón; pero eso es suficiente para entregar un sistema bastante profundo.

Pues dependiendo de cómo pulses el botón tendrás diferentes ataques, además de tener dos habilidaes especiales, sin olvidar que puedes hacer combos y defensas con ayuda de tus compañeros al estilo de Marvel vs Capcom.

El juego tiene uno de esos gameplays que son fáciles de aprender; pero requieren su tiempo para dominar, sobretodo porque cada personaje que obtengas es diferente del resto.

En cuanto a la progresión, esta es como en todos los free to play, puedes hacerla por tu cuenta; pero conforme avance el juego las cosas se podrán más pesadas.

Pero sí recurres a ciertas ayudas “monetarias” el camino será un poco más fácil, aunque nada que rompa el balance, por lo menos no en este momento.

Sea cual sea la forma que elijas, esto implica subir de nivel, mejorar habilidades, equipar ciertos “amplificadores”, elementos que son tradicionales en los juegos de acción como Zenless Zone Zero.

¿Cómo se ve Zenless Zone Zero?

Zenless Zone Zero tiene un apartado estético destacable, de hecho te hará dudar que sea un free to play, pues se ve mucho mejor que varios juegos AAA de la actualidad.

Eso sí, no oculta su vena anime, pues todo lo que ves en Zenless Zone Zero te recuerda a series de este estilo, desde el diseño de los personajes, hasta lo efectos visuales.

Eso no significa que sea malo, por el contrario, esta estética le queda muy bien a todo el concepto de la obra; aunque si no eres fan, es posible que te resulte molesto desde el primer instante.

En lo que se refiere al aspecto sonoro, el juego también destaca; tanto las voces como la música y los efectos son muy buenos, pues te meten de lleno a la acción y le dan ese extra a los personajes.

Zenless Zone Zero (HoYoverse)

Toma en cuenta que aunque Zenless Zone Zero venga localizado al español no cuenta con voces en nuestro idioma; tampoco podrás poner el audio en chino o japonés si quieres algo “más fiel al original”.

Como mencionamos, esto último no hace falta, ya que las voces en inglés son muy buenas, captando la esencia de cada protagonista.

Finalmente hay que aplaudir a HoYoverse por la optimización de Zenless Zone Zero, pues a pesar de ser un juego puramente online y que tiene millones de jugadores actualmente, se ha mantenido muy estable.

El título jamás nos sacó de la partida ni se trabó o presentó alguna clase de lag, incluso lo probamos con una conexión a 10 megas y todo se mantuvo funcionando perfectamente.

Lo único es que tardó un poco más en iniciar sesión; pero fuera de eso no hubo mayores complicaciones.

¿Vale la pena Zenless Zone Zero?

Zenless Zone Zero podría calificar como ese free to play para los que no les gustan los free to play.

Es cierto que Zenless Zone Zero sufre de algunos problemas del género, como una progresión a veces injusta, microtransacciones, necesitar siempre el internet y una historia entrecortada y con pésimo ritmo.

Sin embargo, cuando entras al gameplay en sí mismo, el título se convierte en otro; siendo una obra con una gran profundidad, divertido y dinámico; además de que su arte es increíble.

Si tienes tiempo deberías de darle una probada, te aseguramos que encontrarás una obra que tiene más aciertos que errores. Literalmente no te cuesta nada darle una oportunidad.