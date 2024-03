El Xbox Partner Preview en vivo se llevó a cabo este 6 de marzo, en donde se revelaron varios juegos, novedades y anuncios por parte de Microsoft.

La segunda edición de Xbox Partner Preview ha traído las noticias más esperadas de juegos, novedades y varios anuncios que han emocionado a los más gamers.

Por lo que te contamos todo lo que se anunció durante el evento de Xbox Partner Preview en vivo de este 6 de marzo.

Estos fueron los anuncios del Xbox Partner Preview

Como ya se reveló, este 6 de marzo se llevó a cabo el Xbox Partner Preview en vivo, siendo su segunda edición.

En el Xbox Partner Preview en vivo se dieron varios anuncios, juegos y novedades que los jugadores de Microsoft esperaban ansiosos

Es por eso que te dejamos todos los juegos, novedades y anuncios que se dieron en el Xbox Partner Preview.

Roblox lanza un juego nuevo de Chuky

Parece ser que Roblox sigue reinventándose con más colaboraciones y, en esta ocasión reveló que Chuky será el protagonista de su nuevo juego.

Pues de acuerdo al trailer, Griefville: Survive the Nightmare ahora estará disponible en Roblox con Chucky como protagonista.

Frostpunk 2 revela su fecha de lanzamiento en el Xbox Partner Preview

Otro anuncio de 11 Bit Studios fue la fecha de lanzamiento de Frostpunk 2 en el Xbox Partner Preview.

La secuela tan esperada llegará el próximo 25 de julio para PC y Xbox; también se espera en Game Pass.

Además quienes se hagan con la Edición Deluxe, habrá un acceso anticipado a funciones beta del próximo mes.

Tales of Kenzera: Zau se anunció en el Xbox Partner Preview

Tales of Kenzera: Zau de Surgent Studios fue otro de los anuncios durante el Xbox Partner Preview que se presentó por primera vez en The Game Awards 2023.

Durante el tráiler se reveló más sobre la jugabilidad, el modo de combate que está narrado todo por el actor Abubakar Salim, ya que el juego está inspirado en él.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess se lanzará este 2024

Otro de los juegos de los cuales se esperaba un anuncio durante el Xbox Partner Preview, era el Kunitso-Gamu: Path of the Goddess.

Este juego anunciado el año pasado por Capcom, ahora reveló que será lanzado en algún punto de este 2024.

Persona 3 Reload lanza un DLC

Uno de los juegos favoritos de muchos es sin duda Persona 3 Reload, el cual reveló en el Xbox Partner Preview que lanzará un DLC del episodio de Aigis.

La sorpresa de Atlus para los fans fue anunciar el nuevo DLC Aigis para Persona 3 Reload, el cual no se encuentra en el lanzamiento original.

Monster Jam Showdown fue el anuncio imprevisto

Durante el Xbox Partner Show se reveló un videojuego “imprevisto” para los expoectadores: el Monster Jam Showdown.

Aunque no se ha revelado la fecha exacta de lanzamiento, el tráiler mostró un estilo de Freestyle que podrá combinarse con las clásicas carreras y acrobacias a las que tiene acostumbrado a su audiencia.

The First Berserker: Khazan llega con un nuevo tráiler en el Xbox Partner Preview

Uno de los videojuegos más esperados para un anuncio en el Xbox Partner Preview,m era The First Berserker, quien se ha aparecido con un nuevo tráiler.

The First Berserker de Neople,m fue anunciado en diciembre 2023 durante The Game Awards y por fin se reveló un nuevo avance para los que tanto lo esperaban.

Stalker remasteriza sus 3 primeros juegos

Un clásico que a muchos tenía olvidados era el juego de Stalker de GSC Game World, y que ahora anunciaron en el Xbox Partner Preview que se remasterizarán sus 3 primeros juegos.

Esto para que puedan ser jugables en las consolas de nueva generación, por lo que en el Xbox Partner Preview se dio el vistazo de STALKER: Shadow of Chernobyl, Clear Sky y Call of Pripyat.

La compilación remasterizada llevará por nombre STALKER Legends of the Zone Trilogy.

Final Fantasy 14 estará disponible muy pronto

Otro de los anuncios con los que muchos se emocionaron, sin duda alguna fue el anuncio de Final Fantasy 14, el cual saldrá en pocas semanas.

De acuerdo con Square Enix que lanzó esta bomba en el Xbox Partner Preview, es que el próximo 21 de marzo estará disponible el Final Fantasy 14.

The Sinking City 2 saldrá el próximo año

Una secuela esperada por muchos en el Xbox Partner Preview fue el de The Sinking City 2, el cual se reveló saldrá el próximo año, es decir para 2025.

La secuela llegará después de unos problemas lugares con Frogwares, pero aparentemente todo se ha solucionado para The Sinking City 2.

Creatures of Ava también se presenta en Xbox Partner Preview

También de 11 Bit Studios, Creatures of Ava hizo su presentación en el Xbox Partner Preview, se lanzó Creatures of Ava, un juego de acción y aventuras en un mundo ficticio con monstruos.

Al usar una flauta se pueden domesticar también creaturas salvajes con una infección; este juego presentado en el Xbox Partner Preview estará disponible en Xbox y PC y será lanzado en este 2024.

The Alters revela nuevo tráiler pero no fecha de lanzamiento

The Alters de 11 Bit Studios fue otro de los juegos anunciados en este Xbox Partner Preview en vivo, teniendo como temática la ciencia ficción.

El avance del Xbox Partner Preview revela a Jan Dolski, en donde tendrá que escapar de un planeta mientras ve a varias versiones de sí mismo.

Unknown 9: Awaking presenta un nuevo tráiler

Otra de las novedades del Xbox Partner Preview en vivo fue la revelación del nuevo tráiler de Unknown 9 de Reflector Entertainment.

Se prevé que Unknown 9: Awaking salga este verano 2024 desde que se dio a conocer hace 4 años.

Sleight of Hand, el juego de Joshua Boggs

El Xbox Partner Preview ha comenzado revelando que Joshua Bogss lanzará el nuevo juego Sleight of Hand, que tendrá un modo de juego de sigilo.

En donde este juego, de acuerdo al tráiler presentado en el Xbox Partner Preview, habrá una temática de magia negra para acabar con un aquelarre.

Sleight of Hand será lanzada para Xbox y PC para el próximo año y estará disponible en Game Pass.