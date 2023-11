La racha negativa de Faker y T1 por fin terminó en Worlds 2023, luego que la escuadra coreana se llevará el Campeonato Mundial de League of Legends ante Weibo Gaming de China.

Esta victoria de Faker de 27 años, al lado de su ya legendario equipo de T1, es algo que todo el mundo esperaba en Worlds 2023.

Sobretodo tras la debacle sufrida en 2022, cuando el sorprendente DRX remontó y ganó 3 partidas consecutivas para dejar en la lona a T1 por un marcador de 3 a 2.

En esta ocasión las cosas fueron diferentes y Weibo Gaming no contó ni con la suerte ni con la astucia para hacer frente a los coreanos.

T1 derrotó a Weibo Gaming de manera contundente en Worlds 2023

T1 y Faker no querían una sorpresa como la de 2022 en Worlds 2023, así que no le dieron ni un sólo respiro a Weibo Gaming durante la final del Campeonato Mundial de League of Legends.

Muestra de ello es que T1 acabó rápido la final de Worlds 2023, con un contundente 3 a 0, donde Weibo Gaming jamás tuvo opción de respuesta.

Los coreanos siempre estuvieron arriba en todas las estadísticas, ganando práticamente todos los enfrentamientos en la Grieta del Invocador, tanto individuales como por equipos.

Si bien Weibo trató de responder en un par de ocasiones, su estrategia jamás surtió efecto, lo que condenó a la escuadra china en una de las finales más rápidas en el Campeonato Mundial de League of Legends.

T1 campeon de Worlds 2023 (Riot Games)

Faker logra su cuarto título en Worlds 2023

Con esta victoria en Worlds 2023, Faker se consagra como el mejor jugador en la historia de League of Legends, siendo el único que ha ganado 4 títulos mundiales.

Todos esos campeonatos los ha ganado siendo parte de T1, algo sorprendente tomando en cuenta que las alineaciones en equipos de League of Legends no son constantes.

Por si esto no fuera suficiente, estos 4 títulos los ha ganado en un lapso de 10 años; ganándole incluso al tiempo, pues a sus 27 años, Faker es uno de los jugadores más viejos y algunos incluso ya lo estaban retirando desde hace varios años.

Actualmente luce difícil que otro jugador consiga lo que ha logrado Faker hasta la fecha, además queda la duda si esta fue su última final o lo veremos de regreso tras Worlds 2023.

Faker campeón de Worlds 2023 (Riot Games)

Con información de Riot Games.