Uno de los videojuegos más esperados sin duda ha sido Howards Legacy, el cual ya se encuentra disponible así como sus reseñas; sin embargo, la del sitio Wired ha causado polémica tras tacharla de antisemita.

El sitio Wired se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de publicar su reseña del nuevo videojuego de Warner Bros.: Hogwarts Legacy.

En ese sentido, el sitio especializado de Wired otorgó en su crítica 1/10 a Hogwarts Legacy, ¿la razón? asegura que Hogwarts Legacy es “antisemita”.

Pero ¿por qué el sitio especializado de Wired ha tildado al videojuego de Warner Bros. de antisemita? Pues según apuntan no trabajaron con suficientes personas queer .

El videojuego de Hogwarts Legacy es uno de los más esperados por todos los fans y usuarios de redes; sin embargo, no a todos les gustó como al sitio Wired.

Y es que tras asegurar que el videojuego de Hogwarts Legacy no trabajó con personas queer, lo tachó de antisemita y transfóbico.

Especialmente al estar basado en la historia de Harry Potter de J.K Rowling, quien en los últimos años ha dado de que hablar tras sus discursos transfobicos.

Esto ha hecho que muchos de los usuarios en redes exploten contra Wired, acusándolo de no ser profesionales y dejar a un lado el periodismo al mezclar sus ideologías y políticas a menos que lo expresen abiertamente en el videojuego.

Wired llamó al videojuego de Hogwarts Legacy de ser antisemita y transfobico, recordando los comentarios de J.K Rowling.

Para recordar, el 6 de junio del 2020 , J.K Rowling, autora de la saga de libros de Harry Potter, retuiteó un artículo de opinión que hablaba sobre “las personas que menstrúan”.

Y la escritora colocó en dicha publicación de su Twitter su desacuerdo por utilizar esta definición:

Las múltiples reacciones sobre la transfobia de la autora no se hicieron esperar y continúo escribiendo sus opiniones como:

“Si el sexo no es real, no hay atracción por el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchos de hablar de manera significativa sobre sus vidas. No es odio decir la verdad”

J.K. Rowling