‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’; una expansión corta y agradable (RESEÑA)

‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’ llega para reforzar la oferta de RTS recientes en la PC, siendo una expansión del juego de 2020.

Sin embargo, a diferencia de otros contenidos ‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’ en realidad no es muy extenso que digamos.

Curiosamente esa falta de tiempo de juego lo compensa con nuevas formas de gameplay que se agradecen para un género añejo.

Veamos que nos ofrece este pequeño y sustancial contenido de ‘Wasteland 3’.

¿De qué trata ‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’?

Como su nombre lo indica, ‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’ nos pone en medio de la ciudad de Steeltown, la cual está al borde del colapso.

El pueblo está rodeado, recursos escasos y la fábrica que sostiene a la comunidad está en huelga, todo al inicio de ‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’.

Nosotros deberemos de intervenir para hacer lo mejor (o peor) para solucionar el dilema dentro de Steeltown.

Como en el juego base, la historia la iremos construyendo poco a poco con nuestras decisiones, mismas que tendrán ramificaciones.

Dependiendo de nuestra forma de actuar es que se irá configurando el mundo a nuestro alrededor.

Básicamente no hay opciones correctas en ‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’, estando nuestro curso de acción abierto en su mayoría.

Esto provocará que tengamos diferentes desenlaces y que ninguna partida sea igual a otra.

¿Qué trae de nuevo ‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’?

‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’ agrega la opción no letal a su sistema de juego, lo cual cambia por completo el gameplay.

Pues incluso hacer uso de las armas y herramientas “pacifistas” tendrá repercusión en la trama de ‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’.

Los artefactos no letales debilitarán a las unidades enemigas hasta el punto de inutilizarlas sin destruirlas.

Cuando esto suceda simplemente serán retiradas del campo de batalla. Aún tienes tus armas de fuerza letal, será tu decisión cómo proceder.

Junto con esto ‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’ añade un nuevo material, el Telurio, el cual sólo sirve en esta expansión.

Funciona de la misma manera que los recursos que podemos obtener en la campaña principal.

Claro que sin él no podrás acceder a todas los objetos que tiene para ti este pueblo de acero.

¿‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’ tiene problemas de desempeño?

‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’ mantiene la calidad técnica del título de 2020; pero no se salva de uno que otro detalle.

Por ejemplo, habrá ocasiones en que las unidades no respondan bien a tus comandos o el cursor se mueva solo.

También a veces las unidades de ‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’ se movían solas. En sí nada que rompa la experiencia; pero a veces era molesto.

Es probable que la desarrolladora arregle parte (o todo) de lo anterior con una actualización en los próximos días o meses.

En sí el juego es aceptable, sólo le falta una pequeña pulida para estar optimizado al 100%.

En lo estético, mantiene la línea del juego base y en realidad no aporta nada nuevo en este aspecto.

¿Vale la pena ‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’?

Si jugaste la obra de 2020, ‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’ es una expansión que debes de tener sí o sí.

Mantiene todas las virtudes de la campaña principal, la historia es interesante y las armas letales son un excelente añadido.

Eso sí, debes de tomar en cuenta que ‘Wasteland 3: The Battle of Steeltown’ es muy corto, apenas unas 6 horas de juego.

Es decir que lo podrías terminar en un fin de semana sin problema; aunque puede repetir la campaña para ver otras ramificaciones de la historia.

Ahora que si no probaste ‘Wasteland 3’ o eres un tanto ajeno a los RTS, tal vez lo quieras pensar dos veces.

Para empezar esta expansión necesita del título original y presupone que ya conoces las bases del mismo.

Aún así, si consigues todo el paquete a un buen precio, valdría la pena que le dieras una checada.