El youtuber Viruzz usó esteroides en combate contra DK Money y habrá duro castigo. Muchos se preguntan si perderá su título, te contamos.

De acuerdo con Happy Punch, Viruzz- quien se bajó de la Velada del Año 3 por problemas de salud- dio positivo y admitió haber usado sustancias ilegales en su pelea contra DK Money.

Dicho combate ocurrió el pasado 13 de mayo en el evento Misfists Boxing 7, donde Viruzz ganó de manera brutal por nocaut al influencer DK Money de 26 años de edad.

Se trató de una remontada épica donde Víctor Mélida, mejor conocido como Viruzz se repuso luego de ser tumbado por DK Money.

La investigación realizada por la PBA descubrió que Viruzz- de 31 años de edad- tenía 10 veces la cantidad de testosterona permitida en su cuerpo, lo que le habría dado más fuerza.

Según reporta Happy Punch, el próximo lunes 7 de agosto se anularía el combate y victoria de Viruzz sobre DK Monkey del Misfists Boxing 7.

Pero la cosa no pararía ahí, ya que se especula podría caerle al youtuber una suspensión prolongada

Además de recibir una jugosa multa por su dopaje que le impondría el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas, que supervisa el boxeo en ese estado.

Por lo que Viruzz perdería su bolsa por la pelea que ronda los 34 millones 157 mil pesos (2 millones de dólares).

Después de darse a conocer el uso de esteroides de Viruzz contra DK Money, el propio youtuber español salió a confirmar la noticias en sus redes sociales.

Mediante una mensaje en su cuenta de Twitter e Instagram, Viruzz pidió disculpas por sus acciones.

Asegurando que había sido su elección el uso de sustancias ilegales y que nadie de se circulo cercano estaba al tanto de esa situación, asumiendo su responsabilidad.

Asimismo, Víctor Mélida dejó en claro que más adelante hablaría a profundidad de lo que hizo en un video para su comunidad de seguidores.

“Ahorma mismo no puedo decir nada más que perdón. Nadie tuvo que ver en mi elección, nadie sabía nada de esto, ni familiares, ni amigos, ni mi equipo. Nadie más que yo ha elegido este camino. Decidí hacer algo bajo mi responsabilidad y desconocimiento, que no recomiendo ni aconsejo. Pido disculpas nuevamente a toda la gente que ha contado conmigo dándome una oportunidad, a la organización y a la gente que me ve. Perdón por no haber sido honesto ni responsable. Me siento vacío al ver la cantidad de gente a la que le he fallado y avergonzado por el ejemplo. Hablaré de esto en un video, Víctor.

Disculpa de Viruzz