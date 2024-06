Mr. Beast, Speed y KSI hicieron un video colaboración reciente, donde el primero retó a los otros dos a completar una pista de obstáculos para ganar una buena cantidad de dinero.

En el video, Mr. Beast le dice a Speed y KSI que si completan su reto de Wipeout se podrán llevar a casa unos 1.7 millones de pesos.

Esto fue suficiente para que los involucrados se pusieran el traje de baño y chaleco salvavidas, para así enfrentarse a la pista de obstáculos.

Donde sólo uno podría salir como ganador, o bien, ambos serían derrotados por el resto de Mr. Beast.

Speed en reto de Mr. Beast (Tomada de video)

Speed superó el reto de Mr. Beast al final del video

Durante el video completo del reto de Mr. Beast a KSI y Speed, podemos ver como estos sufren con varios de los obstáculos, cayendo al agua en varias ocasiones.

Aunque Mr. Beast es muy permisivo, pues fuera del obstáculo al final del video, deja que KSI y Speed se salten algunas pruebas nadando luego de caer al agua.

Al final, es Speed quien se lleva la victoria, no sin antes sufrir de un reto extra, pues Mr. Beast considera que no logró superar el último obstáculo ya que no cayó en la plataforma.

Speed fue mandando de nuevo al agua y luego de meditar mucho sus movimientos, consiguió llegar hasta el final sin volver a mojarse, llevándose a casa los 1.7 millones de pesos.

MrBeast in disbelief after Speed wins $100k completing Wipeout course pic.twitter.com/gZkfIb6pBm — Dexerto (@Dexerto) June 4, 2024

¿Qué es Wipeout? El reto del video de Mr. Beast

Si no les suena el nombre de Wipeout, que es el reto de Mr. Beast a Speed y KSI en el video; se trata de un popular programa de concursos en Estados Unidos.

En México se le conoció como “Resbalón”, y consiste en superar una serie de pistas de obstáculos colocadas en una alberca gigante.

Los concursantes deben de llegar al final sin caer al agua, o bien en etapas posteriores, en el menor tiempo posible sin importar si se mojan o no.

Lo que hizo Mr. Beast en su video fue recrear dicho reto, aunque de una manera un tanto “laxa”, pues muchos señalan que los obstáculos que enfrentaron Speed y KSI no eran tan difíciles.