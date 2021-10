¿Tormenta geomagnética del 11 de octubre provocará apagón masivo? Si bien ya pasaron unos días del evento, la duda se mantiene en varias personas.

Como recordarán, organismos aeroespaciales reportaron que el pasado 11 y 12 de octubre, una tormenta geomagnética alcanzaría a la Tierra.

Dicha tormenta geomagnética se produjo por una llamarada solar que hizo erupción el día 9 con dirección hacía nuestro planeta.

Tormenta Geomagnética (NASA)

Dependiendo de su intensidad, las tormentas geomagnéticas pueden provocar desde fenómenos meteorológicos como auroras boreales, hasta caídas de redes de energía.

Los expertos sitúan a las tormentas geomagnéticas en 5 niveles, siendo a partir del G3 cuando ya hay riesgo de que la energía despedida por el Sol afecte de alguna manera la tecnología terrestre.

Hay que mencionar que los efectos de las tormentas geomagnéticas pueden ser inmediatos o manifestarse después de unos días, además de ser constantes dependiendo de la intensidad.

La tormenta geomagnética del 11 de octubre no provocará apagones

Afortunadamente para todo el mundo, la tormenta geomagnética del 11 de octubre no provocará apagones masivos en ninguna parte del mundo.

Desde el primer reporte de la tormenta geomagnética, la la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), señaló que su intensidad era moderada.

La NOAA situaba a esta tormenta geomagnética entre los rangos G1 y G2, con una potencia máxima de “fuerte intermedia”, que no se salía del rango aceptable para la Tierra.

Tormenta Geomagnética (NASA)

Esto significa que sus efectos no irían más allá de algunas auroras boreales en zonas de Estados Unidos, Oceania y países de Europa, sin afectaciones técnicas o tecnológicas de consideración.

Asimismo señaló que los efectos de la tormenta geomagnética estarían presentes en la atmósfera terrestre hasta el día 12 de octubre, desvaneciéndose poco a poco con el tiempo.

Así que no hay nada de qué preocuparse, cualquier problema causado por la tormenta geomagnética ya no debería de estar presente en la Tierra y no se espera que haya afectaciones a largo plazo.

Con información de NOAA.