Todo lo que PlayStation presentó en el State of Play del 9 de marzo, el cual estuvo dedicado a juegos desarrollados por empresas japonesas como Capcom, Konami y Square-Enix.

Es por ello que en este State of Play de PlayStation no vimos nada nuevo de ‘God of War’, pues es un título que es elaborado por los estudios occidentales de la compañía.

Aún así el State of Play de PlayStation tuvo algunas sorpresas como una compilación de juegos de ‘Las Tortugas Ninja’ y nuevos JRPG de Square-Enix.

Aquí tienes todos los anuncios del State of Play de PlayStation.

Exoprimal

Capcom inicio el State of Play de PlayStation con una nueva IP, ‘ Exoprimal ’, que llegará a PS4 y PS5 en 2023.

Ghostwire: Tokyo

‘Ghostwire: Tokyo’ se dejó ver en el State of Play de PlayStation con un nuevo tráiler previo a su llegada el próximo 25 de marzo.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

‘ Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ’ tuvo una pequeña participación en el State of Play de PlayStation con el anuncio de un nuevo demo gratuito en la PS Store.

Forspoken

El retrasado ‘ Forspoken ’ estuvo en el State of Play de PlayStation con un nuevo gameplay, el cual luce bastante bien; además confirmó su lanzamiento para el 11 de octubre de 2022.

Gundam Evolution

‘ Gundam Evolution ’ será un nuevo juego de disparos basado en los famosos mechas de la franquicia de anime, estará disponible durante la primavera de 2022.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

‘ Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection ’ será un compilado de todos los juegos clásicos de ‘Las Tortugas Ninja’. Estará disponible en este 2022.

Gigabash

‘ Gigabash ’ se dio a conocer en el State of Play de PlayStation, será un juego de peleas con varios kaiju clásicos de Japón.

Jojo’s Bizarre Adventure All Star Battle

‘ Jojo’s Bizarre Adventure All Star Battle ’ estará de regreso a finales de este 2022, con mucha acción anime y decenas de peleadores a elegir.

Trek To Yomi

‘ Trek To Yomi ’ será un juego de acción centrado en el Japón feudal con una estética bastante cinematográfica. Estará disponible en la primavera de este 2022.

Returnal

‘ Returnal ’ está de regreso con ‘Ascension’, una expansión gratuita que estará disponible próximamente para el juego.

The Diofeld Chronicle

‘ The Diofeld Chronicle ’ es un nuevo título de Square-Enix que se presentó en el State of Play de PlayStation, será una especie de RTS/Tactics y estará disponible en este 2022.

Valkyrie Elysium