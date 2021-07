‘The Lord of the Rings: Gollum’ muestra impresionante tráiler

El nuevo videojuego de ‘The Lord of the Rings: Gollum’ ha lanzado su nuevo tráiler a pesar de los varios rumores respecto a su salida.

Lo último que se supo es que ‘The Lord of the Rings: Gollum’ iba a retrasar su salida del 2021 por cuestiones de tiempo.

Ahora, con el nuevo tráiler de esta nueva entrega, Nacon ha dado a conocer que el videojuego protagonizado por Gollum que el título saldría hasta otoño del 2022.

‘The Lord of the Rings: Gollum’ muestra algunos de los detalles palpables en este nuevo videojuego dirigido por Harald Riegler de Daedalic.

‘The Lord of the Rings: Gollum’ (Nacon North America / YouTube)

‘The Lord of the Rings: Gollum’ tendrá una experiencia mejorada para el jugador

La razón principal por la cual ‘The Lord of the Rings: Gollum’ saldrá hasta el 2022 es porque, según los creadores quieren maximizar la experiencia de los jugadores.

Tal y como se muestra en este nuevo trailer de ‘Gollum’, el videojuego se enfocará mucho en el sigilo, es decir que Smeagol se estará escondiéndose la mayor parte del tiempo.

El estudio de ‘The Lord of the Rings: Gollum’ quiso mantenerse lo más fiel posible a la historia de J. R. R. Tolkien.

Cabe mencionar que en la novela de Tokien, Gollum se la pasa ocultándose, escondiéndose o manteniéndose lejos de la vista de los protagonistas.

Un breve vistazo a Gandalf y los villanos en ‘The Lord of the Rings: Gollum’

El nuevo tráiler lanzado, da un breve vistazo al mago Gandalf y a un par de enemigos a los que Gollum deberá enfrentarse.

Aunque, habrá que esperar sobre cómo manejarán el personaje ya que, en el canon estricto de Tokien, él nunca abordó la vida temprana de Smeagol , mejor conocido como Gollum.

Y es precisamente ese hueco en la narrativa de donde Daedalic se aferrara para mostrar una historia original que atraiga a los fans en la nueva aventura de ‘The Lord of the Rings: Gollum’.

‘The Lord of the Rings: Gollum’ llegará en otoño del 2022 y estará disponible para las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.