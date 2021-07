Tom Holland interpretaría a ‘Link’ en una adaptación de ‘The Legend of Zelda’

Tal parece que Tom Holland se encuentra lleno de proyectos pese a la actual pandemia del Covid-19 pues no solo le ha bastado con encarnar al mítico Spider-Man o a ‘Nathan Drake’ en la adaptación del popular videojuego de ‘Uncharted’; ahora todo apunta a que podría interpretar a ‘Link’, personaje principal de ‘The Legend of Zelda’.

De acuerdo con We Got This Covered, Netflix estarían preparando una adaptación del popular videojuego de Nintendo ‘The Legend of Zelda’ en el cual quién figuraría para encarnar a 'Link' sería Tom Holland.

Aunque esto se trata solo de un rumor, el proyecto estaría desde hace algún tiempo pasando por las cabezas de los productores de Netflix y, de acuerdo a las fuentes -mismas que informaron sobre la precuela de ‘The Witcher’ o la participación de Ben Affleck en la cinta de ‘The Flash’- Nintendo y Netflix estarían llegando a un acuerdo y Tom Holland figuraría como el primer candidato para la plataforma de streaming.

Aunque aún no ha habido tampoco pláticas o negociaciones, el perfil de Holland encajaría a la perfección para ser 'Link'; estas fuentes de WGTC tampoco filtraron si sería una serie o película o si se trataría de algún juego en específico.

No obstante, Nintendo ha declarado que se encuentra en varios proyectos audiovisuales de adaptación para sus videojuegos por lo que no se descarta esta adaptación con Tom Holland.

Entre los proyectos que Nintendo tiene se encuentran la secuela de ‘Sonic’ y la ya confirmada película de ‘Mario Bros’, misma que está desarrollando en conjunción con Illumination, estudio encargado de ‘Mi Villano Favorito’, ‘Minions’ y ‘Trolls’.

Cabe destacar que ‘The Legend of Zelda’ se encuentra de manteles largos pues, para el próximo 2021 estará celebrando 35 años por lo que se esperan grandes noticias de Nintendo para este título, uno de los más importantes de la compañía nipona.

Actualmente se encuentra en desarrollo ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2’ y para el próximo mes de noviembre se espera que salga a la venta ‘Hyrule Warriors: La era del cataclismo’.