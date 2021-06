‘E3 2021′: Anuncian un Game & Watch de ‘The Legend of Zelda’

Una nueva consola Game & Watch de ‘The Legend of Zelda’ ha sido anunciada en la E3 2021.

Esta Game & Watch incluye el primer juego de ‘The Legend of Zelda’ y ‘Zelda II: The Adventure of Link’.

Además la versión para Game Boy, ‘The Legend of Zelda: ‘Link’s Awakening’ y la versión especial de Vermin protagonizado por Link.

Es decir que habrá cuatro títulos, los más icónicos de ‘The Legend of Zelda’ reunidos en una sola consola; siendo el Vermin para partidas cortas.

Este Game & Watch con cuatro juegos de ‘The Legend of Zelda’ anunciado en la E3 2021 también tendrá un reloj y un temporizador jugable que saldrá al mercado el próximo 12 de noviembre.

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ también tendrá secuela

Por si el Game & Watch de ‘The Legend of Zelda’ no fuera poco, anunciaron en la E3 2021 una secuela de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ que llegará a la Nintendo Switch.

Esta secuela se espera que llegue a las consolas para el próximo 2022, aunque aún no se ha especificado una fecha en concreto.

El anuncio de la secuela de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ y el Game & Watch en la E3 2021 llega para el aniversario número 35 de la saga.

De momento, la secuela de ‘The Legend of Zelda’ anunciada en la E3 2021 no cuenta con un nombre oficial.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que la mayor parte del gameplay mostrado tiene acción en el cielo.

Esto ha hecho que los usuarios en redes sociales inevitablemente comparen esta secuela anunciada en la E3 2021 de ‘Breath of the Wild’ con ‘Skyward Sword’