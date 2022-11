The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me es la cuarta (y última por el momento) entrega de la saga de aventuras gráficas de terror de Supermassive Games.

La cual nos entrega una gran historia como siempre, aderezada de un sistema de juego acorde a lo que ha sido la tradición del estudio.

Aunque han que mencionar que, si bien The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me es bueno, se nota que la fórmula comienza a decaer en esta entrega.

Es por ello este final de temporada con The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me llega justo a tiempo.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Supermassive Games)

¿De qué trata The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me?

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me nos pone en medio de una investigación alrededor de H. H. Holmes y su “Castillo de los Asesinatos”, el primer asesino serial de Estados Unidos.

Los miembros de la pequeña productora de Lonnit Entertainment van a los que es una recreación de este “hotel maldito”, con el fin de salvar su programa de televisión.

Sin embargo, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me no pone las cosas fáciles, y en dicho lugar se esconde un misterio que podría acabar con la vida de todos los personajes.

Si hay un acierto en The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, es que el usar un caso de asesinatos reales para construir toda su trama, lo cual hace al juego más interesante.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Supermassive Games)

Y es que anteriores entregas de la franquicia, si bien tenían tramas con un buen grado de misterio, el usar elementos paranormales les quitaba cierto encanto.

Aquí la gente de Supermassive Games demuestra que puede hacer grandes cosas jugando con la realidad, sin la necesidad de meter entes sobrehumanos a cada rato.

Además de que el hotel se convierte en un personaje más de la trama, con todo el trasfondo que hay detrás de él, así como su construcción en sí misma.

Pues habrá momentos en The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, que parece que es esta gran casa la que quiera acabar con nosotros.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Supermassive Games)

Claro, no podemos terminar este apartado sin mencionar a los protagonistas de la historia, que si bien son un tanto clichés, llegan a ser entrañables y tener un buen desarrollo.

Con forme avanza la historia te vas encariñando con ellos y de verdad te duele que tus decisiones puedan acabar con sus vidas prematuramente.

¿Cómo se juega The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me?

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me repite la misma fórmula que todas las entregas anteriores; se trata de un juego donde tomas decisiones en su mayoría.

Además de resolver algunos acertijos, y encontrar alguno que otro coleccionable en escenarios bastante limitados.

Básicamente las elecciones que hagas, ya sea de tomar un objeto, responder una pregunta o ir por un camino determinado, tendrán ramificaciones a lo largo del juego.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me también mantiene ciertas ayudas, como las revelaciones, que te muestran pedazos del futuro que te pueden servir para prevenir una desgracia.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Supermassive Games)

Algo que ya no tiene el juego, y que es bienvenido, es el sistema de afinidad; aquí ya no le debes de caer bien a los otros personajes y afianzar tu personalidad.

No dudamos que algunos extrañen esto; pero la realidad es que dichas opciones más que ayudar a la franquicia, eran más como un lastre que te obligaba a actuar de una u otra manera.

Ahora bien, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me trata de integrar algunas novedades, que si bien son pocas, sirven para establecer un posible parámetro a futuro.

Una de ellas es la verticalidad, pues ahora los personajes pueden escalar, saltar precipicios y evitar ciertos obstáculos; nada al grado de los juegos de acción, pero que tiene cierta relevancia.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Supermassive Games)

Lo otro es que cada personaje de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me cuenta con habilidades únicas, como abrir cerraduras o mantener mejor la calma, lo cual les da un sentido dentro de la historia.

Vamos que The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me no es una revolución; pero trata de hacer las cosas un poco diferente.

¿Cómo se ve The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me?

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me es un tanto irregular en su apartado estético y de desempeño.

En nuestra experiencia, lo mejor fue jugarlo en el modo de “calidad”, pues en “rendimiento”, las animaciones se barrían bastante e incluso detectamos varios bugs tanto sólo en la primera hora.

Ya en el modo de “calidad”, el juego se mantenía más estable y las animaciones lucían mucho mejor.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Supermassive Games)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me no es un portento gráfico; no obstante, podemos decir que mejora en general su apartado gráfico, más allá de lo mencionado anteriormente.

Ahora bien, el diseño de personajes es un tanto perturbador, pues las expresiones faciales son demasiado exageradas, de hecho más que en otras entregas.

Esta sobreactuación a veces se siente graciosa, mientras que otras resulta algo incómodo ver a los personajes.

¿Vale la pena The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me?

Si has seguido toda la saga hasta el momento, entonces The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me es un obligado para ti, cerrando este ciclo de 4 años.

No es una gran innovación; pero hace los ajustes necesarios para entregar un título bastante competente dentro del género.

Eso sí, no esperes nada rompedor como lo fue Until Dawn de la mismas Supermassive Games, pues si no perteneciera a esta saga, pasaría sin pena ni gloria.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Supermassive Games)

Si por otro lado es la primera vez que entras a estas Aventuras Gráficas de terror, nuestra recomendación es que vayas con reservas.

Aunque la historia de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me es buena, el gameplay lento y una pésima cámara podría arruinarte la experiencia en más de una ocasión.

Nuestra recomendación es que vayas con un amigo que lo tenga, juegues el cooperativo y así decidas si es un juego para ti o no.