The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me marca el final de esta colección de juegos de terror de Supermassive Games, los cuales ha sorprendido para bien.

Aunque el título sale hasta mediados de noviembre, nosotros pudimos jugar las primeras horas de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

Con ese pequeño vistazo nos hicimos una idea general de lo que involucra esta obra, aunque aún no podemos hacer un juicio como tal de la misma.

Es por ello que aquí te traemos nuestras primeras impresiones de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Supermassive Games)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me hace algunos cambios adecuados

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me mantiene el mismo estilo narrativo, con un grupo de personajes que se meten en una situación limite por mera coincidencia.

Aunque con un giro, pues sin dar spoiler, ahora nos pone en un escenario más realista, lo cual lo dota de un enfoque que no tenía anteriormente la saga.

Lo cual hasta cierto punto está bien, pues toda la colección han demostrado funcionar con distintos tipos de “terror” de manera bastante adecuada.

En la prueba que tuvimos, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me mostró que mejoró la movilidad de personajes y por fin nos dio un inventarios personalizado.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Supermassive Games)

Es decir, cada personaje del juego tenía su propio menú, lo cual dotaba de una cierta particularidad al juego, contrario a los otros que manejaban todo bajo un mismo estándar.

Hay que mencionar que esto nos funcionó bastante bien, pues ahora cada personaje importa al momento de resolver acertijos y sentimos más creíble toda la ambientación.

Otra cosa a resaltar es que The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me trae de regreso el salto de escena, con el que puede revivir alguna parte de la historia.

Esto ayudará mucho sobretodo a los fans que buscan sacar todos los finales y ver todas las opciones del juego.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me mantiene algunos vicios

La prueba de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me también dejó en evidencia que se mantienen algunos vicios.

Por ejemplo, el sistema de elección de opciones se mantiene más como algo azaroso que algo bien planeado, con los personajes respondiendo de manera poco natural.

Además al tener el tiempo limitado, no pudimos ver todo el rango de los personajes, pues en este vistazo previo todos parecen clichés típicos del género de terror.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Supermassive Games)

Esto sin olvidar que a pesar de la movilidad mejorada, las interacciones cuando no hay QTE se sienten algo toscas; en parte porque la cámara sigue siendo un dolor de cabeza.

Y no podemos olvidar ciertos elementos de la trama que aunque se trata de mantener fresca con el giro que le dan, luego de 4 juegos se siente algo quemada.

Claro, es posible que todo esto pase a segundo plano cuando le dediquemos más horas a The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me; pero por el momento, es algo que se debe mencionar.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me parece un paso para reinvetar la saga

Si algo nos queda claro con esta pequeña prueba de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, es que Supermassive trata de hacer una pequeña evolución.

Parece que al ser el final de la saga, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me da un pequeño teaser de lo que podrían ser estos juegos en el futuro.

Es cierto que podríamos estarnos adelantando bastante con esto, pues ni siquiera llegamos a la mitad del juego; pero eso es lo que nos parece hasta ahora.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Supermassive Games)

Ya lo veremos en el título completo de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me; por el bien de la franquicia, esperemos que siga por este buen camino.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me estará disponible para consolas y PC el próximo 18 de noviembre de 2022.