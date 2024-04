En las últimas épocas los metroidvanias han tenido un resurgimiento, Tales of Kenzera: Zau es una muestra clara de ello.

Aunque el género nunca nos han abandonado, es cierto que los últimos años hemos visto una creciente oferta y lo mejor es que no solo se quedan en lo ya establecido.

Muchos buscan innovar y dar el siguiente salto, lo que lo hace un género en constante evolución.

En el caso de Tales of Kenzera: Zau, el cual viene de la mano de Electronic Arts, estamos ante una nueva joya en lo que va de este 2024.

Tales of Kenzera: Zau (EA )

¿De qué trata Tales of Kenzera: Zau?

La historia de Tales of Kenzera: Zau comienza con el duelo de nuestro protagonista debido a la pérdida de su padre, el grán chamán.

Una enfermedad lo apartó del mundo de los vivos, así que ahora su hijo Zau tiene que lidiar con esta pérdida mientras intenta rescatar a su padre del mundo de los muertos.

Esto gracias a su poder de chamán y unas máscaras legado de su progenitor, con un símbolismo más allá de ser meras armas.

Para cumplir esta hazaña tendrá que enfrentarse a varios enemigos, mientras lidia con sus nuevas responsabilidades y la ausencia de su papá.

Tales of Kenzera: Zau (EA )

La historia que nos cuenta Tales of Kenzera: Zau es realmente cautivadora y te atrapa desde un inicio, además del misticismo que la envuelve hace que sea una gran aventura.

No es sólo una excusa para ir saltando plataformas y acabando con todo lo que se mueve.

Esta narrativa de Tales of Kenzera: Zau tiene un peso real en todo el mundo en que se desarrolla, tratando de que el jugador se involucre con el pesar del protagonista.

A veces lo logra y a veces no, pues la acción desenfrenada llega a opacar el tema y su objetivo; pero cuando el juego se calma, te das cuenta de que todas tus acciones tiene un por qué.

Tales of Kenzera: Zau (EA )

Es curioso, pues un pensaría que juegos como Tales of Kenzera: Zau no necesitarían mucho trasfondo, dándole un peso más fuerte al gameplay.

Pero esta obra de EA, junto a otras como Prince of Persia: The Lost Crown y Ultros, demuestra que no se necesita de un presupuesto ilimitado, o un gran despliegue técnico para contar una histtoria profunda en un videojuego.

¿Cómo se juega Tales of Kenzera: Zau?

La jugabilidad de Tales of Kenzera: Zau es como cualquier metroidvania, una vista lateral donde avanzas hacia los lados, brincando y corriendo velozmente para superar los obstáculos.

Además en Tales of Kenzera: Zau cuentas con varios poderes de chamán desde el inicio gracias a las máscaras que nos fueron otorgadas.

Los ataques son bastante sencillos y los combos son muy vistosos, lo difícil serán los retos que nos encontraremos y los enemigos a vencer.

Pues cada uno tiene una forma distinta para derrotarse, tendrás que ingeniartelas y aprender para poder acabar con ellos de la mejor manera.

Tales of Kenzera: Zau (EA )

No podemos olvidar el Árbol de Habilidades en Tales of Kenzera: Zau, algo ya clásico de los juegos de este tipo.

Tendrás que ir invirtiendo muy bien los puntos en mejoras para adquirir destrezas y poderes, cada uno tan único y diferente, cuya variedad enriquece el juego bastante.

Claro, como buen título de acción en 2D, Tales of Kenzera: Zau cuenta con un diseño de niveles desafiante, lleno de plataformas, acertijos y retos.

Donde la buena sinergia con las máscaras será vital para seguir avanzando en tu camino, pues si no entiendes bien el funcionamiento de estas, podrías quedarte atorado un buen rato.

Tales of Kenzera: Zau (EA )

Aún así tampoco es que el juego sea imposible, digamos que cuenta con un nivel de dificultad adecuado para todos los fans del género.

Es retador cuando se debe y complaciente en los momentos indicados, por lo que nunca te frustrarás o sentirás que el título te da todo en bandeja de plata.

¿Cómo se ve Tales of Kenzera: Zau?

El apartado visual de Tales of Kenzera: Zau es una delicia, todo el entorno está ambientado en lugares y mitología de los pueblos bantúes en la lejana Nigeria.

El contexto está lleno de misticismo y rasgos únicos de la región muy bien logrados; sin mencionar que los efectos especiales hacen que atacar sea visualmente agradable.

Pero no sólo los entornos están muy bien logrados en Tales of Kenzera: Zau, el diseño de personajes también es un logro por parte de los desarrolladores.

Desde el protagonista hasta los monstruos en pantalla, todos se ven muy bien logrados, respetando la esencia de la mitología africana; pero añadiendo elementos que los actualizan.

Tales of Kenzera: Zau (EA )

En el apartado sonoro, la música de igual forma es bastante buena, las melodías acompañan perfectamente lo que estamos viviendo en Tales of Kenzera: Zau

Ya sea una escena conmovedora, un momento de tensión en una pelea o una recompensa al finalizar un enemigo, la música nos permite sentir de una manera mas profunda lo que nos quiere transmitir el juego.

El doblaje de Tales of Kenzera: Zau, aunque solo está en inglés, es bastante bueno, las voces y la entonación transmiten al espectador lo que los personajes están sintiendo, es un gran acierto.

¿Vale la pena Tales of Kenzera: Zau?

Tales of Kenzera: Zau es un juego redondo, tiene una gran historia que te atrapa en el momento y quieres saber lo que va a pasar en el futuro así como una gran jugabilidad y diseño.

Se siente la esencia de la cultura bantú nigeriana en la música, historia y ambiente que te hace querer saber más de esta.

Si te gustan los metroidvania y quieres vivir una gran aventura tanto en la historia como en la jugabilidad, Tales of Kenzera: Zau te encantará.

Tiene todo lo esencial del género; pero aplicado de una manera que te sorprenderá desde el primer momento.