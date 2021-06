Summer Game Fest: ¿Quiénes participan en el evento?

Summer Game Fest tendrá una gran alineación en su edición 2021, al tener a gran parte de la desarrolladoras de videojuegos más importantes del mundo.

Fuera de una excepción importante, Summer Game Fest tendrá contenido prácticamente para todo el mundo.

A continuación te damos la lista completa de compañías involucradas:

2K

Activision-Blizzard

Capcom

EA

Epic

Gearbox

Innersloth

Bandai-Namco

Netflix

Riot

SEGA

PlayStation

Amazon

Square-Enix

STEAM

Tencent

Ubisoft

Warner Bros. Games

Xbox

Cada una de ella se enfocará en un mercado, dígase consolas, PC o Móviles, además no todas anunciarán videojuegos.

Por ejemplo, Netflix se dedicará a dar avances de sus series relacionadas a cómics, anime, manga e interactivos en este Summer Game Fest.

Nintendo no participará en Summer Game Fest

Como se habrán dado cuenta, Nintendo no participará en Summer Game Fest, tal y como sucediera en 2020.

No se saben las razones de Nintendo para no formar parte de la iniciativa de Summer Game Fest; no obstante, sí estarán en E3 2021.

Hay que mencionar que Nintendo siempre se ha mantenido como una empresa sumamente conservadora y exclusiva.

Son pocos realmente los eventos masivos donde participa de manera activa; de hecho, fueron los primeros en dejar de lado las conferencias de E3.

Tampoco forman parte de Tokyo Game Show, a veces también se hacen a un lado de Gamescom y la San Diego Comic Con.

Aunque Nintendo sí ha tenido participación en los Game Awards, evento de fin de año que organiza la misma gente de Summer Game Fest.