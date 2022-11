Star Ocean: The Divine Force llega 6 años después de la última entrega de la saga JRPG, la cual fue bastante regular en la opinión de varios de los fans.

Hubo varias quejas en su momento alrededor de la historia, el combate y el aspecto gráfico; si bien Star Ocean: The Divine Force arregla un poco de esto, no es nada del otro mundo.

Por cada paso que Star Ocean: The Divine Force da en dirección correcta, se nota el lastre que carga de una franquicia que evoluciona bastante lento.

¿Star Ocean: The Divine Force es malo entonces? A continuación trataremos de definir esto.

Star Ocean: The Divine Force (Square-Enix)

¿De qué trata Star Ocean: The Divine Force?

Star Ocean: The Divine Force nos pone con dos protagonistas principales, Raymond y Laeticia, quienes por azares del destino cruzan su camino tras el choque de una nave espacial.

Ahora tendrán que ayudarse para descubrir el por qué esa nave cayó desde las estrellas, al mismo tiempo que se ven inmersos en una trama sobre princesas y traiciones.

Si bien Star Ocean: The Divine Force tiene una trama principal, el juego te deja escoger a uno de los dos protagonistas, quienes tiene su historia personal.

Para conocer todo lo que hay detrás de Star Ocean: The Divine Force, tendrías que jugar dos veces el título, una con cada personaje principal, lo cual le da una mayor profundidad.

Star Ocean: The Divine Force (Square-Enix)

Eso sí, toma en cuenta que la narración es bastante lenta en las primeras horas, y que no se empieza a poner interesante hasta la segunda mitad del juego.

Además, aunque Raymod y Laeticia tienen una buena escritura y son bastante carismáticos, el resto del elenco es un tanto genérico, partiendo de todos los clichés posibles de los JRPG.

En otras palabras, hay pocas cosas memorables en ellos; aunque en realidad nunca llegan a ser molestos como otros personajes de juegos parecidos.

Algo curioso es que Star Ocean: The Divine Force incluye una especie de sistema para profundizar en la historia, y es que en ciertos momentos puedes tener conversaciones privadas con tu equipo.

Star Ocean: The Divine Force (Square-Enix)

Con esto te enteras más de su trasfondo, además de tener algunas pistas de la misión en curso.

Claro , esto implica mucho tiempo entre diálogos; si no es lo tuyo, no te preocupes, que la mayoría de estas conversaciones son opcionales.

¿Cómo se juega Star Ocean: The Divine Force?

Star Ocean: The Divine Force es un RPG de acción, con toques de mundo abierto; pues puedes explorar grandes extensiones de terreno a tu gusto, mientras vas derrotando a los monstruos que hay por ahí.

El combate es bastante interesante, pues te permite personalizar tus propios combos de acuerdo a las habilidades y objetos que tengas a la mano.

Puedes asignar hasta 3 acciones diferentes a un mismo botón, las cuales se irán encadenando de acuerdo cuántas veces presiones dicho botón.

Eso sí, toma en cuenta que necesitarás AP para activar tus ataques; este se marca como una serie de “cuadritos”, los cuales se vaciarán cada que hagas un combo.

Star Ocean: The Divine Force (Square-Enix)

Obviamente si no tienes AP, no podrás atacar. La cantidad de puntos que gastas dependerá del ataque u objeto que uses; además no siempre tendrás los mismo puntos, estos crecerán o se reducirán dependiendo contra quién te enfrentes.

Toma en cuenta que cada personaje se maneja diferente, por lo que te interesará probar a todos antes de armar un equipo definitivo.

Y no te preocupes si tienes a Laeticia o Raymond como protagonista, puedes cambiar de personaje a placer en las batallas y mientras recorres el mundo.

Otra cosa a destacar es el uso del D.U.M.A., un dispositivo que nos ayuda tanto en batalla, como en la exploración.

Star Ocean: The Divine Force (Square-Enix)

En las peleas el D.U.M.A. te indica donde están los enemigos, además de que los puedes atacar con este mientras tengas energía disponible, lo cual desencadena efectos devastadores.

Mientras que en la exploración, te funciona para encontrar tesoros, misiones secundarias, además de volar por tiempo limitado, lo que te permite alcanzar lugares elevados.

En cuanto a la progresión, Star Ocean: The Divine Force recurre al clásico sistema de niveles, donde cada que juntes experiencia te darán una subida de estadísticas y puntos para gastar.

Con estos puntos puedes mejorar a tus personajes en su árbol de habilidad personal, mientra que para mejorar al D.U.M.A. necesitas elementos que encuentras tirados en los mapas.

Star Ocean: The Divine Force (Square-Enix)

Finalmente hablemos un poco de las misiones secundarias, las cuales son genéricas a más no poder; todo se basa en los clásicos mandados de búsqueda, entregar ítems raros o acabar con X enemigo.

Nada que no hayas visto en cualquier otro JRPG, lo cual hacer que en ocasiones Star Ocean: The Divine Force se sienta monótono fuera de su historia principal.

¿Cómo se ve Star Ocean: The Divine Force?

Star Ocean: The Divine Force se ve raro, hay que decirlo, pues mantiene ese estilo anime 3D que no acaba de encajar del todo.

Si bien cuenta con más detalles y mejor arte general que la entrega pasada, no parece que hayan pasado 6 años entre un juego y otro, pues las diferencias son mínimas.

Asimismo recomendamos jugar en modo “Rendimiento”, pues en otras opciones Star Ocean: The Divine Force no luce tan bien como se esperaría de un juego de generación actual.

Star Ocean: The Divine Force (Square-Enix)

A pesar de todo esto, podemos decir que el desempeño de Star Ocean: The Divine Force es óptimo, pues nunca tuvimos bugs o glitches catastróficos.

Además, quienes sean fans de la saga, encontrarán la estética adecuada para todo lo que ha sido Star Ocean a lo largo de los años.

También podemos decir que la música es muy buena, sin ir a más, y que las voces tanto en japonés como en inglés cumplen cabalmente su cometido.

El único problema en este apartado es que el juego no viene localizado, por lo que tendrás que recurrir a los subtítulos en inglés; los cuales son muy pequeños si no tienes una tele mayor a 42 pulgadas.

¿Vale la pena Star Ocean: The Divine Force?

Star Ocean: The Divine Force está orientado al fan veterano de los JRPG, así como a aquel que conoce a detalle la franquicia.

Si bien no es necesario haber jugado títulos previos, es casi un hecho que sólo un versado en la saga disfrutará a plenitud Star Ocean: The Divine Force.

A todos aquellos ajenos a la franquicia o los juegos de rol japoneses, les podemos decir que Star Ocean: The Divine Force, a pesar de sus carencias, es un juego bastante entretenido.

Star Ocean: The Divine Force (Square-Enix)

No es nada fuera de lo común; pero te mantendrá con el control en mano durante varias horas. Aunque sí debes de tener paciencia para esos momentos explicativos de lento desarrollo.

No, Star Ocean: The Divine Force no te llevará a las estrellas; pero por lo menos, sí te dará un paseo agradable en su mayoría.