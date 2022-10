Silent Hill no se guardó nada durante su evento especial, además de tener 4 juegos nuevos en desarrollo, se anunció que se prepara otra película.

Como muchos recordarán, esto ya había sido revelado por el propio director, Christophe Gans, el cual declaró que ya trabajaba en otro filme de Silent Hill.

Sin embargo, Konami nunca mencionó nada al respecto hasta la transmisión de este 19 de octubre, donde presentaron Return to Silent Hill.

A mencionar que el teaser no muestra nada real de Return to Silent Hill, sólo es Christophe Gans y su equipo hablando de lo que será la película.

Return to Silent Hill adaptará la historia de Silent Hill 2

Una cosa que destacó de la revelación de Return to Silent Hill es que será una adaptación de Silent Hill 2, el que es considerado el mejor juego de la franquicia.

El propio Christophe Gans aclaró esto en la transmisión de Konami, señalando que siempre le ha interesado la trama de dicha entrega, además de asegurar que sorprenderá a los fans.

Esto también significaría que Return to Silent Hill no tendrá nada que ver con las películas que se hicieron hace 15 años.

No mencionó si se harían cambios como en las películas pasadas, pues aunque se respetó la esencia de Silent Hill, hubo varios movimientos que no agradaron del todo.

Silent Hill (Konami)

¿Cuándo se estrenará Return to Silent Hill?

De momento no hay una fecha exacta para el estreno de Return to Silent Hill, los rumores originales indicaban un lanzamiento para 2023; pero eso no parece posible.

El teaser presentado por Konami muestra que la película apenas está en etapas primarias de producción, al grado que no se tiene un elenco definido al momento.

Es probable que no veamos nada de Return to Silent Hill hasta 2024, en el mejor de los casos, si es que la película se comienza a grabar el año que entra.

Sólo resta esperar que el proyecto avance de manera sostenida en los próximos meses.

Silent Hill (Universal)

Con información de Konami.