La tiradera de Shakira a Piqué con BZRP ha dado mucho de qué hablar y muchas teorías por parte de los fans; ahora AuronPlay asegura que parte de la canción va dedicada a Ibai Llanos.

La tiradera de Shakira de 45 años a su ex pareja, Gerard Piqué de 35 años, continúa acaparando los titulares en los medios internacionales.

Incluso los streamers de Twitch, donde actualmente se está desenvolviendo Piqué, reaccionaron a la canción de Shakira y BZRP de 24 años.

Tal fue el caso de Ibai Llanos de 27 años de edad, quien es el mejor amigo de Piqué y con quien actualmente desarrolla la Kings Leagu e en Twitch.

No obstante, AuronPlay de 34 años de edad, otro de los streamers más populares de la plataforma, ha asegurado que es debido a la amistad entre Ibai Llanos y Piqué que Shakira le dedicó una frase.

“Yo creo que está parte va por ibai porque, Ibai decía ‘pero si Piqué no ha ido al gimnasio en su puta vida’. Yo creo que esto va por Ibai eh, aquí le tira a Ibai de verdad, es que no me encaja, Piqué no es un tío musculado.”

AuronPlay