Sony lanzó el primer tráiler de ‘Susurros del Corazón’, primera secuela y película live-action de Studio Ghibli, lo cual ha despertado la expectativa.

La secuela de ‘Susurros del Corazón’ se ubicará 10 años después de los eventos del clásico animado de 1995, teniendo como protagonistas nuevamente a Shizuku y Seiji.

La pareja de la ‘Susurros del Corazón’ original ha mantenido su relación, aunque el tiempo y la distancia los ha separado; sin embargo, una reunión se daría pronto.

Si bien el live-action de ‘Susurros del Corazón’ tiene el apoyo de Studio Ghibli, la compañía se involucró poco en el proyecto, siendo Sony la encargada de toda la producción.

Aún así, se espera que esta nueva ‘Susurros del Corazón’ tenga toda la magia y encanto de la original animada; además de dar inicio a una nueva era en Studio Ghibli.

‘Susurros del Corazón’ se estrenará en Japón el 14 de octubre de 2022, no hay detalles de su llegada a otros países.

‘Susurros del Corazón’ busca renovar la marca de Studio Ghibli

Aunque nos cueste aceptarlo, la realidad es que actualmente Studio Ghibli ha perdido mucho de lo que era hace unos años; cosa que quieren remediar con ‘Susurros del Corazón’.

De funcionar, la secuela live-action de ‘Susurros del Corazón’ podría abrir un nuevo campo para que Studio Ghibli explote, ya sea con sus franquicias pasadas o nuevas.

No es mentira que desde ‘Se Levanta el Viento’, Studio Ghibli no ha tenido una obra relevante, lo cual obligó a la empresa a suspender actividades de manera temporal.

Susurros del Corazón Live Action (Sony)

No sólo eso, la más reciente película de Studio Ghibli, ‘Earwig and the Witch’, fue catalogada como su peor trabajo de la historia; con un guión pésimo y un mal uso del CGI.

Con ‘Susurros del Corazón’, Studio Ghibli está corriendo un gran riesgo al hacer una secuela que debe de estar a la altura de la original, además de un live-action, campo donde no tienen experiencia.

De ahí que ‘Susurros del Corazón’ sea su gran tirada; de no salir bien el filme, la última esperanza quedaría en la película de Hayao Miyazaki que sigue en producción.

Con información de Comic Book.