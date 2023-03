El mundo gamer estalló gracias al podcast de The Horror Stories, donde los conductores criticaron a quienes gustan de los videojuegos llamándolos “niños rata” y “tetos”.

El podcast de The Horror Stories está centrado en experiencias de personas que pasan los 30 o están cerca de esa edad.

En el episodio reciente centraron una parte de su plática en los videojuegos, la industria gamer y los jugadores, afirmando que es un hobby de “niños rata”.

Los conductores señalan que no conciben que una persona siga jugando en la edad adulta, pues un amigo de ellos se compró un Xbox a pesar de tener hijos.

Además, afirmaron que estar todo el día jugado te deja “tonto” , y es muy “creepy” que haya personas que se conectan para hablar y jugar con niños, posiblemente.

Aún más, los conductores de The Horror Stories también atacaron a los streamers, al afirmar que hacer un stream es una tontería.

Señalaron lo injusto que es que personajes como PewDiePie tengan tantos seguidores por jugar, mientras ellos “se parten el lomo”.

La comunidad gamer y los “niños rata” criticaron a The Horror Stories

Los comentarios de The Horror Stories contra los streamers, no fueron pasados por alto por la comunidad gamer, quienes rápidamente respondieron a las críticas.

La gran mayoría señaló la desinformación de los conductores de The Horror Stories, sobretodo al hablar de personajes como PewDiePie que se retiró hace tiempo.

Asimismo pusieron de ejemplo eventos como Worlds, el Campeonato Mundial de League of Legends, que genera todo un fenómeno cultural, deportivo y económico.

Y claro, se olvidan que la industria gamer hace una gran cantidad de dinero cada año con juegos, mercancía y adaptaciones de sus franquicias a otros medios.

Además aprovecharon para burlase de la gente de The Horror Stories por decir que en su época jugaban cosas extremas como “Los Sims”.

Curiosamente los conductores denotan que conocen o conocían de la industria en el inicio del Siglo XXI, al nombrar varias consolas y los juegos que les gustaban.

Todo indica que sus críticas o argumentación van por el lado de que los videojuegos son cosas de niños o gente inmadura, más allá de que les gustaban o no.

Comentarios a The Horror Stories (Especial)

The Horror Stories ya salió a disculparse por sus comentarios a la industria gamer

Tras el revuelo causado por sus críticas, además de sus insultos a jugadores llamándolos “niños rata” y “tetos”, la gente de The Horror Stories ya salió a disculparse.

En un nuevo video The Horror Stories mencionan que cometieron un error y aceptan que hablaban desde la desinformación.

Al criticar a la industria gamer, lo hacían desde su punto de vista y experiencia, sin profundizar en el tema en lo más mínimo.

Ahora se dan cuenta que los videojuegos va más allá de un hobby para muchas personas, siendo incluso una “terapia”, retractándose de sus comentarios.

No obstante, muchos creen que en realidad no se arrepienten de sus comentarios y lo hacen más por obligación que otra cosa.

Muestra de ello es que el video de la polémica no ha sido borrado , pues les sigue generando visitas en todas sus redes sociales.

Sin embargo, otro video de un “torneo gamer” ya está abajo, pues una de las conductoras seguía en su posición contraría a los videojuegos y reafirmaba que los gamers son “tetos”.

Además de que se nota que en realidad The Horror Stories sigue sin conocer realmente todo lo que implica la industria gamer, al mencionar todo de manera superficial.

Yo digo que este podría ser el regreso de la tumba de jelty o cualquier jugador profesional para que le den en la madre al amigo de la whitexican pic.twitter.com/O4I6Csih0I — Centric Tesla (@Tesla_de_chill) March 9, 2023

¿Cómo es la industria gamer en México y el resto del mundo?

Más allá de los comentarios de The Horror Stories, la industria gamer tanto en México como en el resto del mundo, es la más poderosa en el entretenimiento actual.

De acuerdo con datos de The CIU, la industria gamer en México supero los 40 mil millones de pesos en 2022, un aumento del 5.2% con respecto a 2021.

Asimismo reporta que en el país hay 65.9 millones de jugadores, cifra que representa el 56.5% de la población; es decir, más de la mitad de la gente en México juega un videojuego.

Aquí hay que mencionar que se toma en cuenta todas las plataformas, sean consolas, PC o dispositivos móviles.

Se estima que los jugadores de plataformas fijas, pasan un mínimo de dos horas con sus títulos favoritos, mientras los de móviles lo hacen por periodos de una hora.

A nivel mundial, la industria gamer generó 184.4 mil millones de dólares (3.3 billones de pesos) en 2022 ; siendo la primera vez que las ganancias operativas bajan en más de 10 años.

Videojuegos como regalo de San Valentín (Pixabay)

No obstante, se estima que la industria gamer retome su camino en 2023 tras la pandemia de Covid-19 y la restauración de la cadena de suministros.

Asimismo, se espera que la industria del videojuego tenga una mayor penetración en nuevos mercados, gracias a películas como Super Mario Bros. y series como The Last of Us.

Además del reconocimiento de los esports como deporte y profesión en distintos países, incluido México, que ya fue sede de una las fases de Worlds 2022.

Esto sin olvidar la presencia de streamers ligados directa o indirectamente a la industria ; se estima que cada una de estas personalidades genera al mes un promedio de 50 mil dólares de ingresos (920 mil pesos).

Además de que gente como Ibai Llanos, TheGrefg o ElRubius, están metidos en proyectos de espectáculos y deportes amateur, como La Velada del Año, los Premios Esland o The Kings League.

Ibai Llanos (@IbaiLlanos / Twitter )

Con información de The Horror Stories, The CIU, Newzoo y Twitch