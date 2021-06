‘Sailor Moon Eternal’: ¿A qué hora se estrena en Netflix?

Falta poco para que se estrene ‘Sailor Moon Eternal’ en Netflix; mucha gente se pregunta a qué hora subirán las películas.

La información que da Netflix al respecto es confusa, quedando la hora de estreno de ‘Sailor Moon Eternal’ un tanto ambigua.

Netflix señala que los títulos con licencia y no originales son lanzados a las 12 AM del día señalado.

Sailor Moon Eternal (Toei Animation)

En ese caso las películas de ‘Sailor Moon’ estarían disponibles en el primer segundo del 3 de junio, pues son licencias no originales.

Sin embargo, aclaran que un título puede ser considerado original o no dependiendo el país. Si se considera original estreno es las 2 AM.

En otras palabras, si ves que ‘Sailor Moon Eternal’ no está disponible poco después de las 12, significa que se liberará hasta las 2 AM.

¿Cuánto dura ‘Sailor Moon Eternal’?

Ahora bien, a la hora que se estrene ‘Sailor Moon Eternal’ deberás de prepararte para una buena desvelada.

Cada película de ‘Sailor Moon Eternal’ dura alrededor de 80 minutos, en total serían 160 minutos, más de 2 horas y media.

Las dos películas serán liberadas al mismo tiempo, a diferencia de Japón, donde se estrenaron con un margen de un mes.

Si ‘Sailor Moon Eternal’ se estrena a las 12 AM, te irás durmiendo a las 2:30 AM; si se lanza a las 2 AM, terminarás a las 4:30 AM.

Claro si las ves una después de la otra, en caso contrario la desvelada no será tan pesada.

Eso sí, toma en cuenta que las películas no cierran la historia, aún queda por ver el arco de Stars, del cual no se sabe nada de momento.