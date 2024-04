SaGa Emerald Beyond es el nuevo RPG que llega a Nintendo Switch. Esta entrega pertenece a la franquicia homónima de Square Enix.

Teniendo su origen en el año 1989 para el Game Boy. Lo que indica que SaGa Emerald Beyond tiene un gran linaje detrás, aunque algo olvidado, sobretodo en occidente.

Aunque este juego entra en la categoría de RPG el gameplay es completamente diferente y poco convencional para lo que uno esperaría de este género.

Nosotros ya pudimos jugar el título completo y a continuación te daremos nuestras impresiones, aunque adelantamos que es una entrega que cuesta trabajo recomendar.

¿De qué trata SaGa Emerald Beyond?

La historia de Saga Emerald Beyond es un poco confusa. Puedes elegir entre cinco personajes, cada uno con su propio trasfondo.

Pero la forma en cómo son presentados en SaGa Emerald Beyond, hace que sea difícil engancharse con su historia personal, sus motivaciones y seguir el hilo de los sucesos.

Cada uno de estos personajes tiene una pequeña descripción; pero fuera de ella no hay nada que te indique qué o quienes son, lo que hace que parezca que todo sucede por que sí.

No te da mucho contexto y de pronto nada más te encuentras teniendo combates sin saber por qué. Lo cual te deja una sensación de vacío.

SaGa Emerald Beyond cuenta con cinemáticas para ‘enriquecer’ la historia pero terminan siendo más confusas, repetitivas y aburridas.

Principalmente porque no están animadas y no todas cuentan con actuación de voz, lo cual hace que se vuelva pesado y terminas por no poner mucha atención, sin importar que en los diálogos haya pistas para vencer a ciertos enemigos.

Al final no logras conectar con ninguno de los personajes, sus personalidades y diseños son bastante genéricos, podrían pertenecer a cualquier otro RPG, es decir, no hay una característica que los distinga y te haga empatizar con ellos.

Sin olvidar que Saga Emerald Beyond únicamente cuenta con voces y textos en inglés; si no dominas el idioma te toparás con una barrera infranqueable, perdiendo mucho de la intención de la obra.

Esto es un problema, pues se supone que en SaGa Emerald Beyond tú puedes elegir tu propio camino, algo que es una característica de la franquicia.

Pero en ediciones pasadas sí tenías un terreno fértil sobre el qué trabajar con tu personaje, una personalidad e historia base, la cual podías ir desarrollando a gusto.

Aquí todo se reduce a su mínima expresión y más que incitarse a explorar o experimentar, te deja una sensación de enfado.

¿Cómo se juega SaGa Emerald Beyond?

Lamentablemente el gameplay de SaGa Emerald Beyond no es mucho mejor que su historia.

De entrada el sistema de combate de SaGa Emerald Beyond es algo complejo para aprender por uno mismo, es necesario recurrir a los tutoriales para tener una pequeña guía.

Sin embargo, no son muy claros en su explicación y terminan por confundir aún más al jugador.

También cuando hay una mecánica nueva por explicar el texto es muy largo y el tiempo en que aparece es breve. Si quieres saber más a detalle hay que acceder a las opciones y buscar en dónde esta la explicación que necesitas.

Aunque SaGa Emerald Beyond cuenta con una guía para saber cómo se juega, la guía parece más un manual mal explicado y que te tomará mucho tiempo leer.

Otro problema de SaGa Emerald Beyond son los menús para nada amigables; constantemente tendrás una sensación de haberte perdido en ellos, de no encontrar lo que estás buscando.

Una muestra de ello es el equipamiento, el cual no está señalizado y tienes que navegar por varias pantallas siquiera saber qué pieza trae cada personaje, ya no digamos equipar algo.

El combate funciona con una línea de tiempo que se encuentra ubicada en la parte inferior de la pantalla. Los personajes estarán distribuidos a lo largo de dicha línea para atacar por turnos.

Los ataques se pueden encadenar entre tus personajes; dependiendo de lo que elijas podrás llevar a cabo combos desde tres hasta más golpes.

En cada turno ganarás una estrella, cabe mencionar, que cada ataque tiene un valor en estrellas y las estrellas que tengas en el primer turno dependen de la formación que hayas elegido.

Es aquí donde SaGa Emerald Beyond se pone un poco interesante y estratégico, pues tienes que pensar cómo distribuir las estrellas en cada turno y cómo puedes conectar los ataques de tus personajes para que hagan más daño.

Pero de igual manera, tal y como ocurre con todo lo demás, la mecánica es confusa, mal explicada y tardas muchísimo en encontrarle el modo.

Aunado a animaciones repetitivas de ataques que da la sensación de estar teniendo el mismo combate una y otra vez. Si logras entender bien los turnos en la línea, se vuelve entretenido; pero nada memorable realmente.

En cuanto al mundo, puedes explorarlo más o menos a placer, habrá misiones que forman parte de la historia principal, otras secundarias y otras de desafío.

No obstante, también esto resulta confuso, pues al tener como base el “crea tu propio camino”, sólo podrás hacer pocas de estas misiones, a veces sólo una para que después te manden a otra zona.

Pero como ya mencionamos que nunca se siente que estés evolucionando en la trama o desarrollo de personaje, todo se siente aleatorio.

¿Vale la pena SaGa Emerald Beyond?

Saga Emerald Beyond es un juego que nunca entiendes qué está pasando o por qué está pasando.

Siempre tendrás una sensación de estar perdido y esto desmotiva muchísimo a la hora de jugarlo, daña mucho a la experiencia de juego.

Sumado a personajes sin carisma, mecánica de juego y una personalización de historia que nunca acaba de amarrar, hacen que sea sumamente difícil tomarle gusto.

Tal vez a los fans de esta saga les parezca un buen juego; pero si no tienes ningún conocimiento previo de esta franquicia, nosotros no recomendamos SaGa Emerald Beyond.