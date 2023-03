Algo extraño sucede con Square-Enix, y no lo decimos por la temática sobrenatural de Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, juego que vamos a reseñan a continuación.

Por un lado Square-Enix ha tenido graves polémicas con Forspoken o Babylon’s Fall, mientras que por el otro entrega diamantes como Octopath Traveler II y Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo.

Si bien el título que nos compete se aleja de los tradicionales JRPG de la desarrolladora, la realidad es que aborda muy bien el estilo de las Avanturas Gráficas.

Siendo uno de los mejores títulos de este género que han salido en consolas recientemente.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Square-Enix)

¿De qué trata Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo?

Como buena Aventura Gráfica, Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo depende mucho de su historia y construcción de mundo, lo cual es excelente en todos sus puntos.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo está ambientado en la región de Sumida en Tokio, en específico en el barrio de Honjo, durante los años 80′s.

Rápidamente el juego te empapa de toda la atmósfera que se podía vivir en ese lugar durante la época. Historia, geografía, cultura, vida y sociedad, paisaje urbano, lugares emblemáticos y eventos.

Toda esa información te será proporcionada en el juego, haciendo que la historia te atrape mucho conforme la vas descubriendo y se haga más y más interesante en cada momento, al igual que sombría y macabra.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Square-Enix)

Cabe destacar que la concejalía de turismo de Sumida, el museo local, la oficina de turismo y la comunidad local tuvieron una importante colaboración, por lo que los escenarios que apreciarás existen en la vida real.

Los datos presentados en Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo no son aislados, toda esa información enriquece mucho a la narrativa y ayuda a su comprensión.

Pero pasemos a la trama. Como ocurre en muchos lugares alrededor del mundo, Honjo cuenta con sus propias leyendas, algunas más sombrías o extrañas que otras y que han pasado de generación en generación.

Los siete misterios de Honjo, serán el motivo principal para que los protagonistas se hallen en situaciones de vida o muerte. El deseo de traer de nuevo a alguien desde la muerte provocará que las maldiciones caigan sobre ellos.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Square-Enix)

Cada vez que un personaje sea portador de alguna maldición, se revelarán tanto la verdad detrás de cada leyenda, como las condiciones específicas que activan cada maldición.

Con esta simple premisa, Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo logra cautivar al jugador desde el primer momento, ligando la narrativa al gameplay de manera impresionante.

Aunque es una historia de fantasmas y desgracias, como muchas otras de Japón, la realidad es que se cuenta de tal manera que te meten de lleno, siendo el primer gran logro del juego.

¿Cómo se juega Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo?

Como ya mencionamos, Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo es una Aventura Gráfica, por lo que no tendrás un control libre sobre los personajes.

En Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo todo se reduce a diálogos y algunos QTE, sin olvidar el ya clásico sistema de toma de decisiones.

Aunque aquí hay que mencionar algo, aunque en apariencia el juego te deja elegir, realmente la historia está preestablecida. Lo obtienes es una variación en algunas contestaciones; pero esto no afecta el contexto general.

Esto no significa que los diálogos no sean importantes ya que obtendrás pistas para resolver los acertijos que se presentan o simplemente te ayudarán para salir con vida en cada capítulo.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Square-Enix)

Asimismo, contarás con un botón en la pantalla con el texto “Pensar” y en ocasiones otro indicando “Recordar”. Intercalar entre conversar, pensar y recordar, sumado a la exploración del escenario será esencial.

A diferencia de otros juegos donde tomas por completo el rol del personaje, en Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo serás un observador de los eventos; tu papel será algo así como un sexto sentido de los protagonistas.

Por ejemplo, un personaje tiene que deshacerse de un item específico si es que quiere salir con vida, obviamente el que descarta ese item eres tú; pero en los diálogos parecerá que no sabe porqué se deshizo de este y pensará que fue un impulso.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo juega mucho con los ‘hubiera’; tal elemento será una constante en los personajes durante toda la historia. Esto abrirá diferentes caminos y varios finales; algunos mejores que otros.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Square-Enix)

Sin olvidar que puedes jugar con una buena cantidad de personajes, que te darán un horizonte más amplio de la historia en general.

Está en ti decidir si juegas personaje por personaje y si vas simultáneamente. En nuestro caso, decidimos hacerlo simultáneo y vaya que ha sido una experiencia increíble.

Y es que el juego está tan bien escrito que los giros en la narrativa, la relación indirecta y directa entre todos personajes, más el vínculo que guardan los hechos, son realmente impactantes; no importando cómo decidas recorrer las líneas de tiempo.

¿Cómo se ve Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo?

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo no necesita de gráficos de última generación para impactar visualmente.

El estilo visual de Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo es sombrío y bello al mismo tiempo en sus escenarios y personajes, con un estilo de novela gráfica japonesa.

Esto suma a la exploración de los escenarios, moviendo la cámara en 360°, lo que te hace sentir esas ganas de encontrar la verdad de los casos prestando atención al más mínimo detalle.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Square-Enix)

No podemos olvidar la banda sonora, que nos pareció una verdadera genialidad pues logra reflejar exactamente los momentos de tensión, miedo, añoranza o misterio; una combinación que termina por consolidar la experiencia.

Quizá el punto más limitante del juego, pese a su excelente historia, es la barrera del idioma. El juego sólo está en inglés y japonés; si no tienes un buen nivel, disfrutarlo será prácticamente imposible.

¿Vale la pena Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo?

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo es uno de esos títulos que Square-Enix debería promocionar más, pues desborda calidad por todas partes.

Es cierto que Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo no es un título tradicional, pues las Aventuras Gráficas nunca han sido tomadas en cuenta en consolas.

Sin embargo, creemos que tanto la trama, así como su desarrollo son de lo más interesante que encontraremos en el mercado actualmente.

Los personajes a pesar de estar en este escenario místico y paranormal, se sienten sumamente humanos; lo que te hace conectar con ellos de manera inmediata.

Si tienes oportunidad de conseguirlo, no dudes en darle una oportunidad.