Luego del un tanto infravalorado Nioh, Team Ninja vuelve a colaborar con PlayStation para llevar Rise of the Ronin al PS5.

Juego que al igual que su anterior saga, toma como base una parte de la historia de Japón, con un estilo de juego bastante peculiar, aunque rebajando bastante la dificultad.

Aunque esto no significa que Rise of the Ronin carezca de calidad; aunque hay aspectos un poco flojos, estamos ante un título muy completo en lo que se refiere a la aventura en mundo abierto.

El cual agradará sobretodo a los estudiosos y fans de la cultura del país asiático.

Rise of the Ronin (Sony)

¿De qué trata Rise of the Ronin?

Rise of the Ronin nos ubica en el Siglo XIX, con la apertura de Japón al mundo occidental bajo el mandato del clan Tokugawa; han pasado varios años tras la guerra de unificación.

Sin embargo, existen muchos opositores a la entrada de extranjeros al país; tu clan es uno de ellos.

Tú formas parte de un clan secreto el cual entrena asesinos conocidos como los “filos gemelos”, los cuales siempre andan en parejas desde que son niños.

La misión en Rise of the Ronin será evitar que el shogun y los estadounidenses lleven a cabo sus planes políticos; cosa que no será fácil debido a una tragedia que sucede tras tu primera misión.

Rise of the Ronin (Sony)

Algo que sorprende en Rise of the Ronin es la gran calidad en su argumento, pues retoma perfectamente una parte de la historia de Japón y la adapta de manera perfecta a un videojuego.

Si bien no es la primera vez que se ve esto, pues ya tenemos Ghost of Tsushima y la misma saga de Nioh; aquí se te hacer participe más directo de la trama.

Pues se establece un sistea de decisiones que te permite alterar un poco los eventos, para crear tu propia historia.

Basta decir que en la misma misión introductoria de Rise of the Ronin tendrás que hacer una de estas elecciones que te marcarán por el resto de la trama.

Rise of the Ronin (Sony)

Claro, al ser una adaptación de eventos reales hay muchas lagunas y licencias; al grado que llegamos a ver elementos fantásticos en la narrativa.

Aún así la trama está tan bien escrita que pasas esto por alto y te sumerges de lleno en lo que serían los albores de la Restauración Meiji.

¿Cómo se juega Rise of the Ronin?

Otro punto fuerte de Rise of the Ronin es su gameplay, el cual combina un poco de Nioh con un juego de acción tradicional.

En Rise of the Ronin contarás con diversas armas de corto y largo alcance, en total podrás equipar hasta 4 de estas (2 de cada una).

El corazón del combate serán las armas blancas como las katanas, lanzas y demás, las cuales tendrán diversos estilos de combate que irás aprendiendo y dominando a lo largo del juego.

Durante la batalla contarás con una barra de ki, la cual te permitirá hacer los ataques y esquivar, si esta se vacía, quedarás a merced del contrincante por unos segundos.

Rise of the Ronin (Sony)

Afortunadamente los oponentes en Rise of the Ronin tendrán una barra similar, la cual irás vaciando con los golpes que aciertes o los contraataques que realices. Si logras cansarlo, podrás asestar un golpe mortal.

Ahora que si quieres evitar los enfrentamientos directos, tendrás la posibilidad de usar el sigilo para acabar con los enemigos por la espalda, con ejecuciones automáticas. Toma en cuenta que esto no servirá con los jefes.

Como era de esperarse, podrás mejorar tus armas, objetos y habilidades durante la obra; esto dependerá en su mayoría de las misiones secundarias.

Pues estas serán las que desbloqueen algunas tiendas o entreguen valiosos puntos de habilidad. Sin olvidar que deberás de obtener recursos para conseguir esa mediciona especial, katana legendaria o armadura de alto nivel.

Rise of the Ronin (Sony)

Aquí entramos a uno de los momentos flojos de Rise of the Ronin, pues su mundo abierto, así como misiones, no son nada del otro mundo.

Son las clásicas historias secundarias de mandadero o de liberar zonas específicas atestadas de delincuentes; incluso se te marca el nivel que necesitas para que la pueba no sea imposible.

De igual manera la exploración en general se siente algo contenida, pues nuestro personaje tiene un gancho, el cual no puede usar placer, lo cual limita la verticalidad del mapa en varias zonas.

De hecho, es en los escenarios donde te dejan usar el gancho que notas todo el potencial desperdiciado en el resto del mapa. Aunque luego obtienes un ala delta que arregla un poco esto.

Rise of the Ronin (Sony)

Vamos que Rise of the Ronin en su mundo abierto se siente como algo un tanto genérico, lo cual choca bastante con su sistema de combate pulido y adictivo.

¿Cómo se ve Rise of the Ronin?

Si bien se puede pasar por alto el mapa poco inspirado de Rise of the Ronin, donde el juego falla de manera evidente es en el apartado gráfico.

Ojo, no es que Rise of the Ronin se vea falta, pues tiene recreaciones impresionantes de las ciudades inmensas de Japón feudal como Yokohama.

Sin embargo, esto no quita que el juego estéticamente luzca inferior que los Nioh de PS4, lo cual en ocasiones sí te saca de la experiencia.

Pues llegas a ver cofres flotando o cuerpos que se los traga la tierra después de que matas a un enemigo.

Rise of the Ronin (Sony)

Si bien esto no afecta la fluidez del juego ni causa errores catastróficos, sí resulta en algo que llega a ser molesto en ocasiones, sobretodo si eres purista de los gráficos en los videojuegos.

Donde Rise of the Ronin no falla en absoluto es en el audio, tanto la música, como efectos de sonido y voces son de gran nivel.

Recomendamos sobretodo jugarlo en japonés para tener una partida más inmersiva; aunque resulta curioso escuchar a occidentales de hace 200 años hablando dicho idioma de manera fluida.

Además cuenta con localización al español latino en textos, por lo que no perderás ningún detalle de lo que pase a lo largo de la historia.

¿Vale la pena Rise of the Ronin?

Rise of the Ronin es un juego divertido que brilla en su gameplay y narrativa, dando uno de los juegos de acción/aventura más equilibrados en este momento.

Es una lástima que su mapa sea tan poco original y falle en su estética y desempeño en algunas partes.

Sin embargo, esto último bien podría arreglarse con un parche en el futuro, por lo menos para evitar que a los enemigos muertos se lo trague la tierra.

Rise of the Ronin sin duda es una buena opción para PS5, sobretodo si gustas de los juegos históricos.