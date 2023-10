Marvel’s Spider-Man 2 es la gran apuesta de PlayStation para este 2023, recordando que la desarrolladora se ha destacado por tener por lo menos un juego fuerte para sus consolas cada 12 meses desde hace tiempo.

No sólo eso, Marvel’s Spider-Man 2 viene con un gran antecedente de la primera entrega y del título de Miles Morales, los cuales fueron elogiados por fans y crítica.

Es tal la expectativa que se espera que sea la carta para Juego del Año de PlayStation este año; ahora la pregunta es si nuestro amigable vecino tiene con qué hacerle frente a los pesos pesados de este año.

Si bien el juego es divertido y es una obra destacable, hay ciertas cosas que podrían alejarlo de la gloria máxima; vicios del estilo “PlayStation” que aquí se tornan más evidentes.

Marvel’s Spider-Man 2 (Sony)

¿Qué hace bien Marvel’s Spider-Man 2?

Cambiemos un poco el estilo de reseña con Marvel’s Spider-Man 2, pues hay cosas buenas y malas que se derivan de los mismos aspectos del juego, así que es mejor englobar lo positivo y lo negativo en apartados generales.

Las cosas que Marvel’s Spider-Man 2 hace bien son de destacar, empezando por la trama, la cual sigue perfectamente los eventos de la primera entrega y Miles Morales.

Integrando en una misma historia el desarrollo de ambas “Arañas” y su relación ahora que los dos se dedican a cuidar de Nueva York; podemos ver una faceta de Peter como mentor y a Miles como un héroe joven y entusiasta.

Todo dentro de una trama muy bien contada que involucra a la familia Osborn, una conspiración de parte de Kraven y la llegada del amado simbiote.

Marvel’s Spider-Man 2 (Sony)

Si bien parece que son demasiados temas para un solo juego, Insomniac se las arregla para que todos los elementos, que en primera instancia parecen lejanos, encajen en una historia interesante y desgarradora por igual.

Otra cosa a destacar de Marvel’s Spider-Man 2 es su sistema de juego, que si bien no hace cambios radicales en relación a los anteriores, las pocas cosas que modifica le dan su propia esencia al título.

El sistema de combate y exploración siguen igual; pero el primero ha sumado una nueva cantidad de movimientos y artefactos, mismos que ahora se pueden activar de manera más inmediata.

Esto vuelve más dinámicas las batallas, además de que ahora tenemos habilidades conjuntas, pues en ocasiones Miles y Peter se juntarán para acabar con una amenaza.

Marvel’s Spider-Man 2 (Sony)

A mencionar que aunque son parecidos, sí hay diferencia entre las Arañas, pues los poderes de Miles (invisibilidad y electricidad) le dan cierta ventaja contra algunos enemigos.

Mientras que Peter es más vulnerable al depender de elementos tecnológicos y sus habilidades normales, hasta que obtiene el simbiote y se convierte en una máquina.

Cuando te pongar al frente de cada uno notarás la diferencia, en nuestro caso preferimos a Miles Morales. Eso sí, toma en cuenta que en ocasiones, por cuestiones de narrativa, estarás anclado a uno u otro protagonista.

En cuanto a la exploración, ahora tienes a tu disposición toda Nueva York para explorar, contando nuevamente con diversas mini misiones para que te sea tan tedioso tu recorrido.

Marvel’s Spider-Man 2 (Sony)

Desde encontrar “pedazos” de Sandman y las guaridas de Prowler, hasta subtramas ligadas a parte de la historia principal, mismas que involucran a personajes de los juegos pasados.

Sí, columpiarse por Nueva York se mantiene igual de divertido; pero ahora a esto suma que puedes volar gracias a las “alas araña”. Esto le da un mayor dinamismo a la exploración.

Puedes tomar corrientes de aire para desplazarte a mayor velocidad o elevarte a grandes alturas. Si bien no es tan divertido como columpiarse, es una buena forma de abordar el juego.

Finalmente podemos hablar del desempeño de Marvel’s Spider-Man 2, el cual es muy bueno; el juego corre de manera fluida y todo se ve increíble.

Marvel’s Spider-Man 2 (Sony)

A pesar de que Marvel’s Spider-Man 2 despliega miles de elementos en pantalla de manera continua, jamás notamos una baja en los cuadros por segundo, pop-up o pérdida en la calidad de texturas.

Hay que mencionar que a ciudad se siente viva, puedes ver gente caminando y haciendo su vida mientras tu te balanceas de edificio en edificio; vamos que incluso si ves por las ventanas de los rascacielos, verás gente trabajando, viendo la tele o comiendo.

De igual manera tenemos un gran trabajo con los efectos visuales, a destacar sobretodo las partículas; las chispas de Miles lucen impresionantes, lo mismo que los granos del arenero o las escamas del Lagarto.

En cuanto al audio, este tampoco decepciona, sobretodo en las voces, las cuales campuran muy bien la esencia de los personajes, tanto en español como en inglés; aunque por ciertos detalles recomendamos más la lengua anglosajona.

Marvel’s Spider-Man 2 (Sony)

Si todo es tan bueno en Marvel’s Spider-Man 2, ¿por qué decimos que podría estar lejos de ser el Juego del Año? Porque cada uno de estos puntos tiene un contra a considerar.

¿Qué hace mal Marvel’s Spider-Man 2?

Vayamos por lo peor que tiene Marvel’s Spider-Man 2 y es que abusa de lo cinemático. Sí, sabemos que ese es el estilo PlayStation; pero en serio, aquí casi es una burla.

Esto debido a que Marvel’s Spider-Man 2 entra en un género donde lo cinemático no debería de premiar, que es la acción aventura en mundo abierto.

Aunque a los God of War y The Last of Us se les puede acusar de lo mismo, en el primer caso se logró un equilibrio donde lo cinemático no afectaba la acción, mientras que en el segundo, su género (survival horror) le ayudaba bastante.

Aquí no hay ese equilibrio. Cuando abordas las misiones de historia, en muchas secciones el juego parece que va en automático, y te obliga a avanzar aunque no quieras.

Marvel’s Spider-Man 2 (Sony)

Nos pasó al revisar un escenario, al tratar de explorar, en reiteradas ocasiones el título nos mandó un marcador en pantalla que nos decía para dónde ir; el interactivo era demasiado incisivo.

Ese es otro punto, Marvel’s Spider-Man 2 no deja de mandarte mensajes de “tutorial” durante buena parte de su desarrollo; no importa que ya lleves varias horas jugando.

En Marvel’s Spider-Man 2 siempre verás mensajes de “aprieta “X” botón para hacer tal cosa”, “abre el menú para activar “Y””, “recuerda que tienes “N” puntos de habilidad para gastar”.

Llega un punto en el que se vuelve molesto e intrusivo, porque rompe el flujo natural de la mecánica y dinámica de juego.

Marvel’s Spider-Man 2 (Sony)

En cuanto al combate de Marvel’s Spider-Man 2, si bien se han agregado cosas interesantes a la base del mismo, hay que mencionar que esa misma base no ha cambiado en 5 años y 3 juegos.

Marvel’s Spider-Man 2 aún bebe demasiado de Batman Arkham, saga que lleva 8 años si sacar una nueva entrega, lo cual indica la poca evolución que ha tenido el gameplay de Spidey.

Fuera de las nuevas habilidades el flow system sigue igual, la dinámica de acecho también es la misma; todo te recordará al primer Marvel’s Spider-Man, y por ende a Batman Arkham.

Se podrá decir que por lo menos tienes una ciudad entera para explorar; pero tampoco es del todo cierto. No podemos negar que Insomniac hizo un gran trabajo en la construcción de Nueva York, el problema es que casi no hay nada que hacer.

Marvel’s Spider-Man 2 (Sony)

Marvel’s Spider-Man te llenaba de “puntitos” el mapa, pero eran cosas que te entretenían mientras ibas avanzando en la historia; aquí casi no tienes esos “puntitos”.

Las actividades extra de Marvel’s Spider-Man 2 son muy pocas, y se agotan bastante rápido, en varias ocasiones nos quedamos sin nada qué hacer porque nos acabamos todo lo que se podía hacer en un sector del mapa.

No te mentimos al decirte que varias veces sólo tuvimos activos dos puntos de interés en lados opuestos del mapa, con todo el centro vacío.

Lo peor es que, por lo menos al inicio, te tendrás que aventar largos recorridos en Nueva York para llegar de un punto a otro porque el viaje rápido no está desbloqueado.

Marvel’s Spider-Man 2 (Sony)

Lo curioso es que para tener el viaje rápido necesitas hacer varias actividades en una zona el mapa; pero cuando puedas desplazarte automáticamente ya no tendrá sentido porque ya habrás acabado con todo lo interesante en esa parte.

Para terminar este apartado debemos de mencionar que hubo un par de ocasiones en que Marvel’s Spider-Man 2 casi se nos traba.

Literalmente Peter Parker se nos quedó atorado en el suelo y ya no podíamos avanzar, afortunadamente este error se solucionó sólo tras unos segundos.

Esto sólo nos ocurrió dos veces, irónicamente en una de las secciones cinemáticas del juego, una vez en una secuencia en bicicleta y otra caminando.

Marvel’s Spider-Man 2 (Sony)

Es probable que estos bugs se arreglen con las primeras actualizaciones; pero no por eso se deben de omitir en esta reseña.

¿Vale la pena Marvel’s Spider-Man 2?

Marvel’s Spider-Man 2 es un gran juego, no es “El Juego del Año”, pero si es uno que todo fan del amigable vecino y el PlayStation debe de tener en su colección.

La historia es muy buena, el combate sigue igual de divertido, la adición de Miles Morales suma mucho y gráficamente no tiene ningún “pero” salvo un par de detalles.

Lo único es que parece que Insomniac no quiso (o no le dejaron) ir más allá con Marvel’s Spider-Man 2, pues no se siente como algo que se salga de la fórmula “PlayStation”.

Lo cinemático pesa más de lo necesario, los constantes recordatorios son molestos y su mundo abierto está desperdiciado.

Al final del día a Marvel’s Spider-Man 2 le sucede lo mismo que a Peter Parker, no importa que tan bien haga las cosas, el destino siempre encontrará la manera de que todo su esfuerzo sea en vano y no despliegue todo su potencial.