Durante todo septiembre, el cometa Nishimura se podrá ver desde la Tierra, evento astronómico que ha recordado lo que sucede en la película de “Your Name”.

De hecho, algunas personas ya están rezando para que el paso del cometa Nishimura no traiga consigo una tragedia como la de “Your Name”.

Recordemos que en la película de Makoto Shinkai, el paso de un comenta es relevante para toda la trama; de ahí que algunos estén alertas por lo que suceda.

Más porque el paso de Nishimura se estará dando en fechas cercanas a las que se muestran en la película.

Cometa Nishimura (@Sun_shineBeauty)

¿Cuál es la relación entre el cometa Nishimura y “Your Name”?

Para quienes no estén al tanto de lo que pasa en “Your Name”, les explicamos el por qué muchos ya están asociando a Nishimura con la película.

En “Your Name”, el cometa Tiamat se podrá ver en Japón, principalmente en la zona del pueblo de Itomori, donde vive la protagonista.

Si bien se prepara toda una celebración cuando se da el paso de Tiamat (3 de octubre de 2013), un fragmento se separa de la roca e impacta directamente con Itomori.

Esto trae como consecuencia un desastre que acaba con la vida de 500 personas , entre ellas Mitsuha, la protagonista.

Esta es la razón por la que muchos fans de “Your Name” están preocupados por el cometa Nishimura, dada la cercanía con el 3 de octubre.

Your Name (TOHO)

Además, la NASA ya anunció que el el cometa podría romperse en algún punto, debido a que se está acercando peligrosamente al Sol.

Si bien no dudan que el paso del cometa Nishimura sea un espectáculo, sólo esperan que un pedazo de este no caiga en alguna ciudad de la Tierra.

Aunque en la película hay una línea de tiempo donde nadie murió, aunque el cometa también impactó en Itomori.

¿Cuándo se podrá ver el cometa Nishimura?

Esperando que no suceda nada parecido a “Your Name”, el cometa Nishimura se podrá ver en México en varios momentos del mes de septiembre.

El primero será el 8 de septiembre, en las primeras horas de la noche tras el atardecer.

El cometa Nishimura aparecerá en el este de la Boveda Celeste, cerca de la constelación de Cáncer.

Los días 13 y 17 de septiembre también serán buenas oportunidades para verlo, pues alcanzará su mayor esplendor, tanto en la madrugada, como igual después del atardecer.

Así se mantendrá hasta finales de mes, cuando desaparecerá del horizonte.

Esperamos que si llega a romperse el cometa Nishimura, ningún fragmento caiga en la Tierra y se repita lo que pasa en “Your Name”.